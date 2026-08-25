Hermana de Lindsey Graham compite contra Ralph Norman por el Senado en Carolina del Sur

Los votantes republicanos de Carolina del Sur acuden a las urnas para elegir a su candidato al Senado estadounidense en una segunda vuelta de elecciones primarias especiales, en una contienda que enfrenta a Darline Graham con el representante Ralph Norman, miembro del Freedom Caucus, para competir en noviembre contra la candidata demócrata Annie Andrews.

Darline Graham se presenta como una opción ajena al sistema político tradicional, y además cuenta con el respaldo de Donald Trump, quien participó en un mitin en Myrtle Beach para apoyar su candidatura a un mandato completo.

“Los críticos dicen que no debería presentarme al Senado. Dicen que no soy político ¿Saben lo que les digo?: Culpables”. A lo que añadió: “Y, por cierto, el presidente Trump nunca había ocupado un cargo electo, y creo que ha hecho un trabajo excelente“.

En contraste, Ralph Norman basa su propuesta en su trayectoria legislativa previa, señalando en un anuncio de campaña que “el establishment ya ha elegido a su candidato. La misma vieja estrategia, los mismos de siempre. No soy su elección. Y esta elección no está en venta”.

Apoyo de Trump a Graham

El presidente Donald Trump ha mantenido una campaña de apoyo hacia Graham, siendo el último el pasado lunes en un mitin virtual.

Asimismo, el viernes viajó hacia Carolina del Sur apoyarla en un discurso en Myrtle Beach, en medio de críticas al mandatario por promover la candidatura de Graham más que la de otros candidatos.

Frente a miles de personas, Trump instó a “todos los patriotas de Carolina del Sur a que acudan a las urnas y voten por Darline Graham”.

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