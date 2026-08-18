EE.UU. enviará hasta 1,200 deportados de distintas nacionalidades a Liberia

Liberia acordó recibir hasta 1,200 personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos de ese país africano, en uno de los acuerdos de deportación a terceros países de mayor alcance impulsados por la administración de Donald Trump.

El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, confirmó el martes que los deportados serán trasladados al país durante el próximo año. El primer grupo, compuesto por unas 20 personas, está previsto que llegue este jueves.

Piah explicó que el grupo de hasta 1,200 personas incluirá ciudadanos de distintos países de África, además de personas procedentes de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, reseñó AP.

Podrán solicitar asilo en Liberia

El funcionario señaló que las personas trasladadas podrán solicitar protección internacional una vez que lleguen a Liberia. También afirmó que tendrán la posibilidad de abandonar el país cuando lo consideren conveniente.

“Pueden solicitar asilo” en Liberia o “pueden abandonar el país cuando lo deseen”, explicó Piah ante los periodistas.

El gobierno liberiano también recibirá apoyo de Estados Unidos para administrar el programa y reforzar su sistema migratorio. Piah defendió el acuerdo como una decisión basada en razones humanitarias y en la tradición de Liberia de brindar protección.

El ministro aseguró que las autoridades pretenden proporcionar a las personas trasladadas el respaldo necesario para solicitar protección y permanecer seguras durante su estadía.

Cuestionado por abogados de migración

El acuerdo se produce mientras la administración Trump amplía el uso de deportaciones hacia países distintos a los de origen de los migrantes. Activistas sostienen que, mediante acuerdos que en algunos casos no se han hecho públicos, Estados Unidos ha enviado a miles de personas a casi dos docenas de países terceros, alrededor de una decena de ellos en África.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con personas que cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración estadounidenses. Estas decisiones pueden impedir que sean devueltas directamente a sus países de origen debido a los riesgos que enfrentarían allí.

Piah no precisó si entre las personas que serán enviadas a Liberia hay migrantes protegidos por este tipo de órdenes.

Abogados especializados en migración han cuestionado el mecanismo y sostienen que las deportaciones a terceros países pueden funcionar como una vía indirecta para presionar a solicitantes de asilo a regresar posteriormente a los lugares de los que huyeron.

En algunos casos, los migrantes terminan en países que nunca habían visitado y donde carecen de vínculos familiares o comunitarios. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido que, ante la falta de alternativas, estas personas pueden verse obligadas a regresar finalmente a sus países de origen, incluso cuando alegan que hacerlo representa un riesgo para su seguridad.

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