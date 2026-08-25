Kenia Os habló con Rosalía de una infidelidad y fans creen que fue Peso Pluma

Kenia Os aprovechó su participación en el primer concierto del “LUX Tour” de Rosalía en Ciudad de México para contar cómo descubrió que uno de sus exnovios le había sido infiel.

El relato ocurrió en el llamado “confesionario” del espectáculo, donde Kenia habló de un hombre al que describió como “un hombre muy malo”. Según explicó, todo sucedió mientras se preparaba para salir de Estados Unidos por varias semanas debido a su primera gira por ese país.

“Quiero comenzar esta historia platicándote que yo estaba en un tour. Yo iba a dejar el país por bastantes semanas. Era un tour muy importante, era mi primer tour en Estados Unidos”, comentó Kenia.

La cantante contó que, antes de separarse temporalmente, ambos habían acordado mantener la tranquilidad mientras estaban lejos: “Entonces, como buenas personas, cantantes que se están conociendo, nos prometimos paz, tranquilidad, armonía, nada de cosas tupias. Lo típico, relación separada y cantantes”, agregó.

La sospecha apareció cuando descubrió que su entonces pareja había etiquetado a otra mujer de manera oculta en redes sociales: “¿Cómo me di cuenta? Tengo muchas amigas y muchos gays”, dijo, provocando aplausos entre el público.

Rosalía incluso se sumó a la historia con una frase que hizo reír a los asistentes: “Las amigas y los gays siempre son los mejores detectives del mundo mundial”.

¿Peso Pluma o Gera MX?

Kenia relató que decidió preguntarle directamente a su pareja por aquella publicación y ambos acordaron darse un tiempo. Lo que ocurrió después terminó confirmando sus sospechas.

“Obviamente le pregunto por qué etiquetarla en oculto. Le digo que no me habla nada de ella, y no me quiero ver loca. Me quiero dar un tiempo porque nos estamos conociendo”, dijo.

Según la cantante, la pausa duró alrededor de diez días: “Como buen hombre me dijo: ‘Nada que ver, estás loca, ni al caso, ¡jamás andaría con ella!’. En este tiempo que nos estábamos dando, tiempo muy corto, como 10 días, comienza a salir con ella. Tres semanas después creo que iniciaron una relación”, añadió.

El episodio hizo que algunos seguidores pensaran en Peso Pluma, con quien Kenia Os mantuvo una relación recientemente. Sin embargo, también surgió otra posibilidad relacionada con Gera MX.

Kenia realizó su primera gira por Estados Unidos en septiembre de 2022, periodo cercano al inicio de su romance con el rapero mexicano. Ambos confirmaron su relación en noviembre de ese año, aunque posteriormente explicaron que sus agendas terminaron dificultando el vínculo.

La expareja volvió a coincidir musicalmente meses después con “Rumores”, su segunda colaboración tras “Diamantes”. Aunque ese reencuentro hizo pensar a algunos fans que podían darse otra oportunidad, aquello finalmente no ocurrió.

Kenia no identificó al hombre de su historia junto a Rosalía, por lo que cualquier vínculo con Peso Pluma o Gera MX permanece, por ahora, en el terreno de las especulaciones.

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