Mamdani y Ocasio-Cortez superan con más de 20 puntos la popularidad de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer

Los demócratas enfrentan una batalla interna de liderazgos, ya que los líderes del Congreso tienen un problema de popularidad en el partido, mientras dos figuras emergentes los superan con más de 20 puntos.

Un índice de favorabilidad publicado por CNN señala que el político más popular del Partido Demócrata es el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con +54 puntos.

Mientras, la representante del Distrito 14, Alexandria Ocasio-Cortez, se coloca en segunda posición con +47 puntos, lejos de +27 puntos registrados para el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien representa al Distrito 08.

Al final de la lista, con +10 puntos se encuentra el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Schumer tiene verdaderos problemas de popularidad, incluso entre los demócratas”, indicó el reporte de CNN. “Mamdani es posiblemente el político moderno más popular que actualmente ocupa un cargo electo, superando a todos estos”.

Mamdani y Ocasio-Cortez son parte del Democratic Socialist of America (DSA) que ha ganado varias candidaturas en las elecciones primarias demócratas.

Según un reporte de Brookings Institution, la mayoría de los candidatos de DSA (282) se postulan para cargos locales o para cargos legislativos estatales, aunque no existe un estudio exhaustivo sobre el avance de este movimiento a nivel nacional.

Sin embargo, en Nueva York por ejemplo, el martes 23 de junio, tres candidatos respaldados por Mamdani ganaron las elecciones primarias, incluido el Distrito 13, donde el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, fue por Darializa Avila Chevalier.

En tanto, Claire Valdez, también apoyada por Mamdani, ganó el Distrito 07, derrotando a Antonio Reynoso, apoyado incluso por la representante Nydia Velázquez, quien deja esta posición en 2027.

Otro triunfo atribuido, en gran medida al respaldo de Mamdani, fue el de Brad Lander sobre el congresista Dan Goldman en el Distrito 10.

El avance del DSA y su agenda

El DSA gana terreno entre los demócratas y, según una reciente encuesta de Emerson College Polling, el 46% de los demócratas se considera partidario de ese movimiento, mientras que el 30% no lo es y el 25% “no están seguro”

“Esto se concentra entre los miembros más jóvenes del partido, ya que el 53% de los demócratas menores de 50 años apoya a la DSA, en comparación con el 37% de los demócratas mayores de 50 años”, señaló Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

La agenda central del DSA son los trabajadores, impulsando mejores salarios, mejores seguros médicos y vivienda asequible.