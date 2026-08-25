¿Qué discutió Claire Valdez con miembros del Partido Independentista Puertorriqueño en Uruguay?

NUEVA YORK – Claire Valdez, candidata demócrata al escaño congresional por el distrito 7 que deja Nydia Velázquez, discutió con líderes del Partido Indepentistas Puertorriqueño (PIP) temas como la resolución del estatus político de Puerto Rico y la crisis eléctrica y de agua durante el Congreso Panamericano que se llevó a cabo en Uruguay el pasado fin de semana.

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Así lo reveló a El Diario, Ritti Singh, directora de comunicaciones de la socialista democrática que venció al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en las pasadas elecciones primarias del 23 de junio en NY.

“Hablaron sobre el futuro de la isla y sobre cómo ella sigue apoyando la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (H.R.2070) de la representante (Nydia) Velázquez”, especificó la portavoz por escrito.

“También abordaron la crisis del agua, la red eléctrica y el precipicio fiscal de Medicaid”, agregó Sihgh.

La nominada demócrata reafirmó en entrevista con este medio el mes pasado su compromiso con continuar el legado de Velázquez de llegar a la posición que esta ocupa al momento como se prevé. La miembro de Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) insistió en su intención de presentar un proyecto para una asamblea de estatus en la que se discutan y se establezcan las opciones viables para un proceso de descolonización.

Velázquez, de origen boricua y con más de 30 años en Washington D.C., ha sido una voz cantante de los asuntos relacionados con la isla y la diáspora.

El Tercer Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo del 21 al 23 de agosto. La página web del Congreso Panamericano señala que fue fundado en agosto de 2024 con la misión de fomentar la cooperación hemisférica basada en la solidaridad entre pueblos y soberanía entre naciones.

El evento reúne a legisladores progresistas de América del Norte, Centro, Sur y el Caribe. La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, compartió en redes algunas de las incidencias.

En una de las publicaciones, se aprecia una imagen de Santiago junto a la representante del mismo partido, Adriana Gutiérrez; Valdez y los también candidatos socialistas democráticos Chris Rabb (distrito 200 de Pennsylvania) y Darializa Ávila Chevalier (distrito 13 de NY). En la foto ademas aparece el progresista Adam Hamaway (distrito 12 de Nueva Jersey).

“En el marco del Congreso Panamericano en Montevideo, Adriana y yo tuvimos la oportunidad de compartir una gran conversación con Chris Rabb, Darializa Ávila Chevalier, Claire Valdez y Adam Hamawy, todos candidatos congresionales por el Partido Demócrata. El apoyo de las fuerzas progresistas en Estados Unidos es esencial para nuestra descolonización y para las luchas que damos…”, expuso la senadora.

Gutiérrez describió el encuentro regional en Montevideo como un espacio para “combatir las doctrinas de dominación e intervención en nuestra América y el fortalecimiento de nuestras democracias en función del desarrollo sostenible, la justicia social y la paz”.

De paso abogó por la independencia de la isla.

“Como la colonia más antigua del hemisferio, allí reiteramos que la libre determinación e independencia de Puerto Rico sigue siendo una asignatura pendiente que debe ser atendida”, puntualizó en otra publicación en sus redes.

El DSA incentivó el debate sobre el dilema territorial en Puerto Rico el mes pasado cuando emitieron una declaración a favor de la independencia de la isla.

A través del comunicado, los integrantes de DSA emplazaron al Congreso a que inicie un proceso de descolonización para la isla y que le transfiera todos los poderes soberanos a través de un gobierno elegido democráticamente.

Solicitaron que EE.UU. colabore con un proceso de transición hacia la plena independencia.

“Este proceso debe apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico y la cancelación de la deuda, además de fomentar relaciones diplomáticas entre Puerto Rico y EE.UU.”, plantearon.

“Rechazamos rotundamente el colonialismo y reconocemos que la independencia es la solución. El colonialismo contradice todos los principios estadounidenses de libertad. Por ello, comprometemos a nuestra membresía, nuestro tiempo y nuestros recursos organizativos para ganar esta lucha, tanto dentro como fuera del Congreso”, anticiparon.

Lo anterior se sumó a las expresiones de Avila Chevalier en un video en el que también se pronunció en defensa de la independencia para la isla. El mensaje se dio en la coyuntura de la conmemoración de la invasión estadounidense de Puerto Rico reportada en el 1898 y los 74 años del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno territorial vigente en la isla.

El alcalde de la ciudad Zohran Mamdani también se ha manifestado a favor de esa alternativa de estatus.

Durante un almuerzo en Gracie Mansion en anticipo a la parada puertorriqueña en Manhattan, el mandatario indicó y citamos: “Este fin de semana, los boricuas en nuestra ciudad dibujarán colores vivos, cantarán canciones de libertad, y ondearan una bandera que una vez fue catalogada como ilegal por el gobierno de Estados Unidos. Habrá felicidad, así como el conocimiento agridulce de una independencia que les ha sido negada por mucho tiempo, de derechos restringidos, de recientes desastres naturales que ha dejado a seres queridos en Puerto Rico atrapados sin electricidad”.

La aún asambleísta estatal de Queens no se ha expresado en su carácter personal y directamente a favor de esa opción de estatus para la isla.

Sin embargo, en la entrevista con este medio, recalcó que el proceso para solucionar el tema del estatus debe ser uno “abierto y democrático”.

“Eso es lo más importante para mí…Nosotros debemos enfocarnos en que sea un proceso abierto y democrático para que la gente de la isla pueda determinar su futuro. Y eso es un asunto que se les ha negado a los puertorriqueños por demasiado tiempo. Yo estoy peleando para asegurar que las opciones de autodeterminación estén sobre la mesa, pero que también la gente pueda vivir en la isla con dignidad, que tengan cuidado de salud, electricidad, agua para beber…Hay tantas crisis que está enfrentando la isla ahora mismo. La libertad también se mide en si puedes vivir una vida digna”, afirmó Valdez.

Añadió estar comprometida con la descolonización en todos los sentidos.

“Yo fui una candidata que fuertemente me opuse al genocidio en Gaza reconociendo que necesitamos una solidaridad profunda internacional alrededor de esas batallas coloniales en todo el mundo y esto se extiende, obviamente, a Puerto Rico y pelear por la autodeterminación y una libertad real en la isla, que sigue siendo una colonia de EE.UU.”, sostuvo.

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