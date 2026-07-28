Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA) se suman a llamado de Mamdani y de Avila Chevalier por independencia de Puerto Rico

NUEVA YORK – El Comité Internacional de DSA (Socialistas Democráticos de Estados Unidos) se sumó al llamado de líderes de esa organización en Nueva York como el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso por el distrito 13, Darializa Avila Chevalier, a favor de la independencia para Puerto Rico.

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En un escrito en su sitio web, los miembros de la organización más grande de socialistas en EE.UU. catalogó el actual estatus territorial de Puerto Rico como “colonial”.

“Los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA) sostienen que el actual estatus territorial de Puerto Rico es, inequívocamente, colonial. Reafirmamos nuestra defensa del derecho de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia. EE.UU. debe ceder el control mediante una transición ordenada, que fomente una nación soberana y económicamente resiliente”, compartió la entidad.

En el escrito se identificaron las “brutales consecuencias” de que la isla sea una “posesión colonial” de EE.UU., como la imposición de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) por el Congreso federal.

“Puerto Rico fue ocupado por fuerzas militares estadounidenses el 25 de julio de 1898 y, desde entonces, ha permanecido como una posesión colonial. El pueblo puertorriqueño sigue soportando las brutales consecuencias de esta situación. Los residentes a menudo sufren semanas sin agua potable, apagones constantes, facturas de electricidad desorbitadas, un aumento de la pobreza juvenil y el desplazamiento de la población. Mientras tanto, la industria turística, LUMA (Energy) y la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) —cuyos miembros no fueron elegidos democráticamente— continúan lucrándose de esta relación desigual y son responsables de no abordar esta emergencia humanitaria continua”, plantearon los socialistas.

Argumentaron que el sistema colonial le ha fallado a Puerto Rico.

“El gobierno de EE.UU. tiene el profundo deber moral de afrontar esta verdad irrefutable permitiendo que los puertorriqueños ejerzan su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia”, insistieron.

A través del comunicado, los integrantes de DSA emplazaron al Congreso a que inicie un proceso de descolonización para Puerto Rico y que le transfiera todos los poderes soberanos a Puerto Rico a través de un gobierno elegido democráticamente.

En segundo lugar, solicitaron que EE.UU. colabore con un proceso de transición hacia la plena independencia.

“Este proceso debe apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico y la cancelación de la deuda, además de fomentar relaciones diplomáticas entre Puerto Rico y EE.UU.”, plantearon.

“Rechazamos rotundamente el colonialismo y reconocemos que la independencia es la solución. El colonialismo contradice todos los principios estadounidenses de libertad. Por ello, comprometemos a nuestra membresía, nuestro tiempo y nuestros recursos organizativos para ganar esta lucha, tanto dentro como fuera del Congreso”, anticiparon.

Los DSA además rechazaron a organizaciones locales como los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) “que promueven y se benefician de la colonización de Puerto Rico”.

En contraposición, se solidarizaron con el trabajo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Democracia Socialista, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Colectivo Feminista en Construcción, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y “todas las organizaciones de Puerto Rico comprometidas con la descolonización”.

“Exige acción. Exige justicia. Exige la independencia de Puerto Rico. El Congreso tiene la obligación moral de actuar respecto a Puerto Rico, y ese momento es, inequívocamente, ahora”, pidieron por medio de la declaración.

La expresión se dio el pasado 27 de julio en la conmemoración del aniversario de la invasión estadounidense de Puerto Rico reportada en el 1898.

Las expresiones del grupo también se dieron en el marco de los 74 años del Estado Libre Asociado (ELA) en Puerto Rico dos días antes. Líderes del PPD encabezados por su presidente Pablo José Hernández, también comisionado residente en Washington D.C., realizaron una actividad en Cayey.

Medios en la isla destacaron que sobre el estatus fue de lo menos que habló el líder del PPD en el evento.

En su lugar, Hernández se dedicó a atacar lo que llama la corrupción de “la claque” o a líderes de todos los partidos que roban y privan de “un gobierno por el pueblo y para el pueblo” a Puerto Rico.

El ELA es el sistema de gobierno territorial vigente en la isla desde el 1952. Aunque bajo esa relación con EE.UU., Puerto Rico tiene cierta soberanía en cuanto a asuntos internos, la isla continúa sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal.

Decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. han confirmado esta realidad.

Avila Chevalier comparte video a favor de la independencia

El viernes, Avila Chevalier, de origen dominicano, compartió un video en el que manifestó su apoyo a un proceso para acabar con el problema colonial Puerto Rico, al tiempo que defendió la independencia como la opción de su preferencia.

“Hace 128 años, EE. UU. invadió a Puerto Rico y nunca se fue. Yo hablo todo el tiempo de cómo el gobierno de EE.UU. siempre parece tener dinero para bombas, guerras, para redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pero nunca para nuestras comunidades y Puerto Rico es un ejemplo perfecto de eso. De hecho, la historia de la colonización es el capítulo más viejo del mismo libro”, inició la líder.

“Por 128 años de dominio estadounidense, Puerto Rico ha sido una colonia. Eso es más largo que el dominio británico en India y el doble de largo que el Congo belga”, comparó Avila Chevalier.

“El Alto Manhattan y El Bronx es hogar de las comunidades más grandes de puertorriqueños en el mundo. Nuestros vecinos viven con lo que significa eso de primera mano cada día cuando tienen que ver a sus familias en Puerto Rico sufriendo. Mi comunidad vio como miles de personas murieron luego del huracán María, mientras el gobierno federal miraba a otro lado y mientras sus seres queridos en la isla enfrentaban constantes apagones. Las corporaciones estadounidenses hicieron miles de millones de dólares en la isla mientras la mitad de los niños en Puerto Rico viven en pobreza”, expuso en el video que replicaron organizaciones independentistas como Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR).

“Todo esto pasó mientras una Junta de Control Fiscal, ‘la Junta’, y no la gente de Puerto Rico, decidía el futuro de la isla”, continuó.

“No podemos hablar simplemente de defender la democracia, tenemos que trabajar en donde nuestros sistemas benefician a unos pocos a expensas de muchos. Y eso incluye acabar con el colonialismo”, emplazó.

“Puerto Rico es una nación con personas distintas, cultura e identidad. Han sobrevivido 128 años siendo despojados de sus recursos sin resultados visibles. Bajo el derecho internacional, todas las personas tienen el derecho a determinar su futuro. Y por eso es que yo favorezco un proceso genuino e inclusivo donde la gente de Puerto Rico pueda determinar su propio futuro. Por eso es que yo también apoyo la independencia para la gente de Puerto Rico, porque después de 128 años es lo menos que la gente en la isla merece”, consideró.

Durante un almuerzo realizado en Gracie Mansion previo a la parada puertorriqueña de la Gran Manzana, Mamdani también se expresó a favor de la independencia para la isla como parte de su discurso.

El exasambleísta estatal señaló: “Este fin de semana, los boricuas en nuestra ciudad dibujarán colores vivos, cantarán canciones de libertad, y ondearan una bandera que una vez fue catalogada como ilegal por el gobierno de Estados Unidos. Habrá felicidad, así como el conocimiento agridulce de una independencia que les ha sido negada por mucho tiempo, de derechos restringidos, de recientes desastres naturales que ha dejado a seres queridos en Puerto Rico atrapados sin electricidad”.

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