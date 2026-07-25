(Entrevista) Juan Dalmau apuesta a la presentación de proyecto de ley en el Congreso para Asamblea de Estatus en Puerto Rico

NUEVA YORK – El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo que, antes de que finalice este año, espera que se presente una legislación en el Congreso de Estados Unidos como el H.R. 2070 que disponía para la creación de una Asamblea de Estatus mediante la cual los puertorriqueños puedan decidir su futuro político.

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En entrevista exclusiva con El Diario, el también excandidato a la gobernación por la llamada “Alianza de País” en las pasadas elecciones generales añadió que ha mantenido conversaciones en esa dirección con líderes como las representantes demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandría Ocasio-Cortez (AOC).

“Desde las elecciones pasadas y antes, yo he tenido siempre una comunicación muy abierta y franca con la congresista Nydia Velázquez, igualmente con Alexandria Ocasio-Cortez, igualmente con Delia Ramírez (demócrata de Illinois), entre otros, y las conversaciones que hemos tenido es que el mecanismo idóneo para que Puerto Rico pueda encaminar un proceso de descolonización democrático es una Asamblea de Estatus como se presentó originalmente en el proyecto de Velázquez y AOC. Ese proyecto, no solamente tiene la virtud de que se convoca a Puerto Rico en una Asamblea de Estatus para delegados democráticamente electos para presentar opciones no coloniales ni territoriales, pero además crea una comisión bilateral que sería la que conversaría con el gobierno de EE.UU. sobre responsabilidades, consecuencias y transición de cada una de las opciones para que los puertorriqueños al final del camino vuelvan a votar democráticamente con conocimiento de causa de cuáles serían los procesos de cada una de las opciones que finalmente queden sobre la mesa”, argumentó Dalmau.

El político añadió que, aunque ha estado haciendo la gestión, no le consta que en estos momentos haya un proyecto en desarrollo.

“Le toca a ellas en su momento anunciar la radicación de la medida si finalmente ese es el desenlace. Yo confío que así será”, afirmó.

En abril pasado, la oficina de Velázquez adelantó a este medio que la congresista se encontraba revisando varias vías legislativas para volver a presentar un proyecto de estatus antes de retirarse.

La Ley de Autodeterminación de Puerto Rico o H.R.2070 presentada por ambas en el 2021 autorizaba a que la legislatura de Puerto Rico convocara a una asamblea de este tipo para abordar el estatus político del territorio.

La medida incluía disposiciones para el financiamiento de la elección de delegados y para establecer una Comisión Congresional de Negociación Bilateral que brindaría asesoramiento al grupo.

El fin de la de Asamblea sería discutir y presentar opciones de autodeterminación para someterlas a los puertorriqueños a través de un referéndum.

El proyecto de ley también contemplaba una resolución conjunta del Congreso para ratificar la opción que fuera seleccionada mayoritariamente por los puertorriqueños.

Dalmau rechazó las objeciones a este tipo de mecanismo tales como que el proceso tomaría mucho tiempo o que serían los mismos líderes que han dominado la política puertorriqueña quienes terminarían siendo parte del grupo de delegados.

“Quienes plantean eso son los que quieren que ocurra nada y que nos quedemos como una colonia a perpetuidad, porque la virtud que tiene la Asamblea de Estatus es todo lo contrario. Es que, en lugar de ser los mismos portavoces que forman parte del Gobierno y en lugar de estar gobernando, lo que hacen es gastar millones de dólares para cabildear en el Congreso asuntos de los cuales no hemos visto ninguna opción, la Asamblea de Estatus tendría como poder delegado por los propios electores, exclusivamente, para manejar el tema del estatus mientras el Gobierno maneja los asuntos de la gobernanza del país. Que los que son electos, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el PIP, no solamente podrían ser personas que representen partidos políticos y fórmulas, pero también representantes de la sociedad civil”, planteó el independentista.

El entrevistado resaltó el carácter bilateral de la comisión propuesta a través del proyecto de ley.

“Es una comisión bilateral de manera tal que no vengan, como ha ocurrido tanto en el pasado, con las listas de deseos en plebiscitos que no llevan a ningún lado, mientras un comité bilateral obliga a que el Congreso de EE.UU. tenga que finalmente expresarse si es viable o no la estadidad; bajo qué condiciones; cuáles son las imposiciones de la transición; todos los temas relacionados al idioma, a los impuestos federales. Eso se tiene que responder. En el caso de la independencia, cómo va a ser la transición, cuál va a ser la propuesta sobre el libre tránsito de puertorriqueños hacia EE.UU. y viceversa. Esos son asuntos que se han discutido en el pasado, en proyectos como el proyecto del Senado 712 (Ley de Referéndum de Estatus de Puerto Rico de J. Bennett Johnston) que se presentó en el 1989…Por lo tanto, la Asamblea de Estatus es la opción democrática que tendría como poder delegado de los electores en Puerto Rico el manejar exclusivamente el tema de estatus junto a los EE.UU. y luego, al final, los puertorriqueños, tomar una decisión”, defendió.

A preguntas de si valían la pena los esfuerzos legislativos en vista de la cercanía de las elecciones de medio término y el cierre de sesión en el Congreso a finales de año, respondió en la afirmativa al señalar la “confusa” medida presentada por el comisionado residente Pablo José Hernández para un plebiscito con el ELA (Estado Libre Asociado) incluido.

“Es importante porque habiéndose radicado una propuesta que confunde al país y además confunde a los congresistas tiene que haber una contraparte a esa propuesta que presentó el comisionado residente en donde se manifieste, en efecto, que el mecanismo real para superar nuestra condición territorial es una Asamblea de Estatus con opciones no coloniales y no territoriales, independientemente de las dificultades que pueda haber una vez se radique en estos momentos o el hecho de que no se pueda aprobar no deja de ser un paso importante porque se convertiría en un referente fundamental de cara al futuro cuando se toque el tema de Puerto Rico”, expuso.

“La diáspora es parte del pueblo de Puerto Rico”

Dalmau es de los que cree que los miembros de la diáspora deberían tener algún tipo de participación en el proceso de evaluación de cualquier medida para descolonizar a la isla.

“La diáspora es parte del pueblo de Puerto Rico. Bajo qué connotaciones o condiciones, eso será parte del diálogo que habrá que tener con la diáspora, pero lo que no hay duda es que la diáspora debe tener una participación en el proceso de descolonización de Puerto Rico. Yo soy fiel creyente de que debe ser así, particularmente, porque muchas personas que se encuentran en la diáspora es, precisamente, como consecuencia de un modelo colonial que ha colapsado y que se han visto forzados a abandonar a su país. Mi esperanza es que esos sectores de la diáspora puedan tener también una participación como parte del pueblo de Puerto Rico”, consideró.

El líder pipiolo tronó contra la introducción del H.R. 9246 o Ley de Autodeterminación Democrática de Puerto Rico por parte de Hernández, legislación que hasta el momento cuenta con el coauspicio de ocho demócratas, ninguno de estos de origen boricua.

“Ese proyecto convierte al comisionado residente en el niño símbolo del colonialismo, porque, no solamente es que el ELA continuaría siendo una opción de como él mismo lo define, dentro de los márgenes de la Ley 600 y posteriormente lo que han sido las determinaciones del Tribunal Supremo de EE.UU. y de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico). Pero, además, lo que dice es que crearía un comité para que, en su momento, puedan hacer algunas propuestas o ideas sin que haya compromiso alguno de que esas propuestas sean para que Puerto Rico salga de la Cláusula Territorial. Así que, francamente, es un proyecto antihistórico y le da la espalda, no solamente a la realidad política y jurídica de Puerto Rico ante los EE.UU., sino que le da la espalda a electores del Partido Popular que ya tienen una visión de que se debe dirigir un reclamo de autodeterminación y hacia una libre asociación en donde Puerto Rico no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso”, expuso.

“Puerto Rico Democratic Self Determination Act’’ radicado por el comisionado toma como base el proyecto H.R. 8393 (Ley de Estatus de Puerto Rico), que lideraron Velázquez y AOC, junto a la entonces comisionada residente y actual gobernadora Jenniffer González, para un plebiscito federalmente vinculante. Las opciones para la consulta eran estadidad, independencia o libre asociación.

Contrario al proyecto predecesor que fue probado en la Cámara de Representantes en diciembre del 2022, el de Hernández incluye la opción territorial del ELA con la apuesta de que se pueda evaluar una formulación mejorada de ese sistema de gobierno que aplica en la isla desde el 1952.

Poco después de que trascendiera públicamente sobre la presentación de la medida, las progresistas, González, así como otros líderes políticos dentro y fuera de la isla y miembros de la diáspora repudiaron el carácter colonial de la legislación.

Dalmau también cuestionó las intenciones detrás del evento del pasado 16 de julio que encabezó el comisionado residente con el profesor en Dartmouth College David A. Rezvani para afirmar que “Puerto Rico no es una colonia”.

Rezvani, orador invitado en un evento abierto al público en Washington D.C., señaló que elementos como la común ciudadanía, común defensa y moneda sostienen su teoría.

A esto Dalmau adujo que el comisionado residente y su invitado viven en una realidad paralela con respecto al problema colonial del archipiélago.

“Todavía hay personas que piensan que Elvis Presley y que Michael Jackson están vivos. Hay excéntricos que piensan así, pero la realidad jurídica y política es que Puerto Rico fue una colonia bajo España y un territorio y posesión de los EE.UU. desde 1898. Fuimos seguidos por el Tratado de París. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de EE.UU. nos coloca dentro de los poderes plenarios del Congreso por ser un territorio no incorporado de los EE.UU. y recientemente la ley PROMESA, y los casos que se han llevado al Tribunal Supremo han revalido la idea de que Puerto Rico es una posesión de los EE.UU. Quien hoy día pretenda decir que hoy día Puerto Rico es una colonia es como el que piensa que Elvis Presley todavía está vivo”, enumeró.

Dalmau opinó que, con sus recientes acciones, el comisionado residente busca manipular la opinión pública.

“Yo creo que él lo que busca es manipular la opinión pública e incurrir en un acto de corrupción intelectual y de tratar de encubrir lo que para todo es evidente, que Puerto Rico es una colonia de EE.UU., así lo ha manifestado las Naciones Unidas. No solamente el Tribunal Supremo, pero también las ramas constitucionales, tanto la Ejecutiva como el Congreso y tanto sí que actuó imponiendo la ley PROMESA con una Junta de Control Fiscal, cuyos miembros nadie elige, pero que tienen más poder gubernamental y constitucional que las ramas de la Constitución del ELA, así que si la intención es manipular al país como antes cuando se pretendía decir que el ELA no era colonial, es un acto de corrupción intelectual en el que incurre el comisionado residente”, reiteró.

Sobre la decisión de Hernández de presentar el proyecto de estatus cuando pasó meses asegurando que no sería prioridad en su agenda, Dalmau declaró: “Yo pienso que el comisionado residente le pasa como el que lo resiste todo menos la tentación, y él que decía que no quería tocar el tema del estatus porque en el fondo era tener que desenmascararse como un colonialista por vocación, se vio tentado y se precipitó a radicar un proyecto que, precisamente, lo que hace es retratarlo de cuerpo entero como un defensor de la colonia que ya ha sido repudiada por la mayoría del pueblo de Puerto Rico”.

La semana pasada, El Diario contactó a personal de prensa del comisionado residente para una entrevista sobre estos temas y la conmemoración este sábado, 25 de julio, de Día de la Constitución del ELA. No recibimos respuesta.

En la segunda parte de la entrevista a Dalmau conversamos sobre una potencial nueva “Alianza” de cara a las elecciones del 2028. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

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