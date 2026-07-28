(VIDEO) Claire Valdez: “Necesitamos asegurarnos que Puerto Rico es para su gente”

NUEVA YORK – Claire Valdez, la candidata socialista democrática que se encamina a ocupar la posición que deja Nydia Velázquez en el distrito congresional 7 de Nueva York, reiteró que impulsará un proceso de autodeterminación abierto que incluya a la mayor cantidad de puertorriqueños para atender el problema del estatus colonial en el archipiélago.

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En una entrevista exclusiva con El Diario, la actual asambleísta estatal expresó su interés en trabajar directamente con líderes en la isla y en la diáspora en esa dirección.

“Eso es lo más importante para mí…Nosotros debemos enfocarnos en que sea un proceso abierto y democrático para que la gente de la isla pueda determinar su futuro. Y eso es un asunto que se les ha negado a los puertorriqueños por demasiado tiempo. Yo estoy peleando para asegurar que las opciones de autodeterminación estén sobre la mesa, pero que también la gente pueda vivir en la isla con dignidad, que tengan cuidado de salud, electricidad, agua para beber…Hay tantas crisis que está enfrentando la isla ahora mismo. La libertad también se mide en si puedes vivir una vida digna”, afirmó Valdez, quien venció al presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, y a la concejal Julie Won en las primarias del pasado 23 de junio.

La legisladora añadió que, de llegar al Congreso como se prevé, reintroducirá la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” (“Puerto Rico Self-Determination Act” o H.R. 2070) que Velázquez presentó junto a la también congresista de NY, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) en el 2021 para una Asamblea de Estatus como vehículo.

“¿Por qué no (una legislación para) un plebiscito?; ¿por qué no considerar esa opción?”, indagó este medio.

“Quiero continuar el legado que la congresista Velazquez tiene en este distrito y yo realmente confío en su liderato en ese sentido…Tanto Velázquez como Alexandria Ocasio-Cortez han estado liderando este asunto desde hace mucho tiempo para asegurarnos que estamos reflejando el deseo de la gente en la isla que es lo más importante. Esto es sobre autodeterminación de la gente que vive allí y yo quiero apoyar la forma más democrática que eso pueda tomar”, respondió.

“De nuevo. Yo me quiero asegurar que sea tan democrático como sea posible. Esa es la mejor manera de seguir adelante, en mi opinión. Que sea abierto y que la mayor cantidad de personas posibles pueda participar, porque esto es realmente una decisión y un proceso que se les ha negado a la gente que ha sido colonizada durante mucho tiempo…Yo espero trabajar con gente en la isla, líderes en la isla, activistas acá en Brooklyn para asegurarnos de que ese es el proceso que intentemos”, continuó Valdez.

“¿Qué usted va a hacer para convencer a líderes ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico? El hecho es que ellos son muy vocales sobre este asunto y la mayoría está en contra de una Asamblea de Estatus. ¿Qué usted va a hacer para convencerlos de que es una buena opción para Puerto Rico?, porque la mayoría de ellos defienden la opción de un plebiscito”, preguntamos.

“Yo quiero conectar con la mayor cantidad de personas posibles y asegurarme de que nos estamos organizando juntos. Esto no puede ser una opción de arriba hacia abajo. Yo realmente espero trabajar con gente sobre el terreno aquí en Brooklyn para asegurar que el proceso sea tan abierto y democrático como sea posible y que involucre a la mayor cantidad de personas posibles…La autodeterminación y la libertad es lo requerido en estos momentos”, insistió.

La entrevistada añadió que para estrechar lazos con los boricuas planea un viaje a Puerto Rico más tarde este año.

La visita la hará en coordinación con otros miembros de United Auto Workers (UAW), unión a la que pertenece y que representa a unos 5,000 trabajadores en Puerto Rico, tanto en el sector público como el privado.

“(Quiero) aprender de ellos y de la manera en la que se están organizando para justicia laboral, pago de salarios y para tomar medidas enérgicas en cuanto a derechos laborales. Así que yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Yo he estado en contacto con la congresista Nydia Velázquez que está muy deseosa de ayudarme a que esta transición sea fluida y que la representación en este distrito se mantenga fuerte”, reveló la miembro de Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), entidad que respaldó su candidatura.

Líderes del oficialista PNP se refieren continuamente a los resultados de pasados plebiscitos criollos en los que ha prevalecido la estadidad para insistir ante el Congreso a favor de esa opción de estatus.

En la más reciente consulta de 2024, la estadidad obtuvo un 58.61% de los votos frente al 29.57% de la soberanía en libre asociación y 11.82% de la independencia.

Los independentista citan la suma de los resultados de ambas opciones de soberanía para plantear un incremento en el apoyo a esa alternativa descolonizadora.

Este debate se complica con la postura de líderes del Partido Popular Democrático (PPD). Como institución, el PPD se resiste a apoyar cualquier legislación a nivel federal que excluya al Estado Libre Asociado (ELA) territorial entre las opciones en una consulta.

Valdez reconoció que en los pasados meses ha estado “aprendiendo mucho sobre las condiciones en la isla” y de otros asuntos aparte del estatus territorial.

“Yo llegué a este mundo (político) con una perspectiva anticolonial por mi bagaje personal y por mi historia organizando…La historia de mi familia ha sido moldeada por el colonialismo estadounidense, por la expansión, expropiación. Eso ha sido realmente terrible para muchas diferentes comunidades y lugares alrededor del mundo. Yo llegué a este trabajo con esa perspectiva ya, pero aprender de las particularidades. Los asuntos de Medicaid en la isla, la fragilidad de la red eléctrica, la privatización de los recursos; esta historia de austeridad que pone una inmensa presión en la economía de la isla y en la habilidad de la gente de vivir allá a largo plazo. Así que he aprendido mucho. Hay tantas cosas distintas pasando en la isla y espero aprender más…Hay una gran diáspora boricua en este distrito. Mucho del legado de este distrito se ha construido por la comunidad puertorriqueña. El legado de Nydia Velázquez, obviamente, es muy importante aquí también. De nuevo, yo llegué aquí con una historia y visión de organización anticolonial, así que asegurarme que Puerto Rico tenga representación real en el Congreso hasta que deje de ser una colonia es muy, muy importante”, reflexionó Valdez, quien cuenta con doble ciudadanía, de EE.UU. y de la Nación Ysleta del Sur Pueblo, tribu nativa con sede en El Paso, Texas.

Presionará por la salida de la Junta de Puerto Rico

Como parte de su plataforma para Puerto Rico, la líder también resaltó la importancia de impulsar legislación y políticas que garanticen un “Puerto Rico para su gente”.

Para lograr lo anterior, dijo que centrará su agenda en temas como la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo creado por el Congreso que maneja las finanzas de Puerto Rico desde el 2016.

A juicio de Valdez, una junta no electa tomando decisiones sobre el futuro de la isla no refleja democracia.

“Ahora mismo mucho de lo que está pasando en Puerto Rico es impuesto por una junta no electa; impuesta por compañías privadas; impuesta por gente que quiere privatizar la isla. Necesitamos asegurarnos de que Puerto Rico es para su gente y eso significa que ellos tengan control sobre sus recursos; que tengan la habilidad de poder pagar la compra; que puedan acudir a un doctor; que sus tierras no sean utilizadas como una base militar y como plataforma para cualquier guerra en Cuba y Venezuela. Esta isla realmente le pertenece a la gente que vive allí y que puedan tener control sobre sus vidas. Yo soy una persona que he tenido la experiencia de no tener una silla en la mesa. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas. Lo que yo quiero asegurarme es que la gente trabajadora, ya sea que viva en Vieques o en Ridgewood, tengan poder sobre sus vidas…”, expuso.

En esa dirección, Valdez, quien fue endosada por el alcalde Zohran Mamdani, reconoció la necesidad de atender el problema del desplazamiento de locales y la crisis de vivienda que varios sectores vinculan a leyes como la 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

“Hay mucho temor de desplazamiento en la isla porque este beneficio fiscal les aplica a individuos de mayores ingresos…Hay una larga historia de beneficios fiscales en NYC otorgados a esos que absolutamente pueden pagar esos impuestos para atraerlos a que inviertan más. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que apoyar a la gente que es de la clase trabajadora, a los trabajadores pobres y que actualmente están realmente batallando para mantener vivienda, ya sea en la isla o aquí, a mí me gustaría ver nuestra energía invertida ahí en lugar de estar ayudando a los más ricos y los que están cómodos sentirse más cómodos. Yo creo que es esencial que pongamos nuestra energía ahí”, apostó.

A preguntas sobre su estrategia en contra de la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) bajo la que se creó la Junta en vista de la falta de voluntad política en el Congreso para enmendarla o derogarla, dijo: “Va a tomar tiempo. Ahora mismo estoy muy enfocada en la deuda perjudicial que enfrenta la isla. Yo creo que se debe cancelar la deuda. Ha habido varios desastres en la isla, la escasez de agua y la incapacidad de muchos puertorriqueños para acceder a cuidado de salud… Mientras atendemos esta frágil red eléctrica, tenemos que asegurarnos que LUMA asuma responsabilidad”.

Valdez reiteró sobre la necesidad de examinar la gestión de compañías como LUMA Energy, encargada de la red eléctrica en la isla y objeto de múltiples críticas por su incapacidad de reducir los apagones y brindar un servicio eficiente.

Aunque el contrato de LUMA es con el gobierno de Puerto Rico, Valdez consideró que las autoridades federales pueden hacer más para fiscalizar sus acciones.

“LUMA ha fallado una y otra vez en proveer una red eléctrica estable en la isla de la misma manera en que ocurre en Ridgewood, Queens…Nosotros tenemos compañías privadas que prácticamente no rinden cuentas a los consumidores y que obtienen enormes ganancias por electricidad para que funcione mi aire acondicionado durante la ola de calor. Lo que necesitamos realmente, no solo en NYC, pero en Puerto Rico, es electricidad pública, electricidad que sea administrada por y para la gente. Eso haría más fácil una transición para un futuro verde, bajaría los costos por reparaciones y de la misma manera en que tenemos que hacer es responsables a estas compañías en NYC tenemos que hacerlo en Puerto Rico”, asoció.

Valdez también buscará profundizar en las causas del taponamiento en el desembolso de fondos federales para proyectos de reconstrucción que, según un informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de EE.UU. (GAO), hasta el año pasado iba por 75% de dinero no desembolsado.

“Nueve años después de ese huracán (María) y la mayor parte de ese financiamiento que fue prometido y es legalmente obligatorio que el Congreso pague no se ha pagado…Yo estoy muy deseosa de encontrar dónde está el problema. Si es ineficiencia de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), y ciertamente bajo esta Administración del presidente (Donald) Trump ha habido muchos problemas con pagos a diversas partes del país, pero obviamente no es solo esta Administración que ha creado el problema, son nueve años desde el huracán. Yo creo que debemos mirar si asuntos burocráticos son el problema; si tiene que ver con la agencia en sí; si hay asuntos en el terreno…Es difícil para mí decir ahora, pero es algo que tenemos que priorizar para saber cómo es posible que nueve años después este desastre, $11,000 millones no han sido desembolsados en momentos en que hay crisis enormes que enfrenta la gente allí…”, cuestionó.

El problema de la Ley Jones

Otro tema prioritario para Valdez son potenciales cambios a la Ley Jones (“Jones Act”) o Ley de la Marina Mercante que encarece en cadena los costos para los consumidores en la isla.

“Como cualquier otro asunto, siempre va a haber desacuerdo en cómo la implementamos; malentendidos sobre cómo se debe atender esta ley, pero es un problema para la gente que vive allá; es algo que tenemos que tener sobre la mesa. Tenemos que cuestionar por qué los costos del combustible son tan altos en la isla y es por esta ley en particular que ha hecho casi imposible comprar combustible y comida. Como todo lo demás sobre lo que vamos a estar peleando tenemos que encontrar aliados comunes; necesitamos educar sobre por qué es un problema…. Esto es una crisis de asequibilidad; hay una profunda crisis de asequibilidad en la isla. Enfrentan uno de los costos más altos por servicios y por combustible que cualquier territorio y eso es inaceptable”, señaló.

La Ley Jones de 1920 estableció que el transporte de mercancías que se envían entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico debe hacerse en buques construidos, abanderados y tripulados en EE.UU. La ley se aprobó inicialmente para reforzar la seguridad nacional y proteger la industria marítima tras la Primera Guerra Mundial.

Debido a la dependencia de Puerto Rico a las importaciones, varios expertos han denunciado los efectos desproporcionados del estatuto en la isla al implicar mayores gastos por impuestos que a su vez son transferidos a los consumidores.

Para tratar de reducir el impacto en los costos de la gasolina y otros derivados del petróleo como resultado de la guerra en Irán, Trump anunció en marzo pasado una exención por 60 días en la aplicación de la ley.

A pesar del reconocimiento de la carga impositiva desproporcionada a Puerto Rico, ya que prácticamente la isla subsidia a la marina mercante, no parece haber ambiente en el Congreso para enmendar o ajustar la ley.

Durante su más de 30 años en el Congreso, Velázquez, de origen boricua, ha priorizado los asuntos de Puerto Rico en su agenda. Debido a lo anterior, la discusión sobre quién ocuparía el escaño del distrito 7 también se basó en las propuestas de los candidatos para el territorio.

Valdez anticipó que su plan es incluir a más boricuas en su equipo de trabajo.

“Estamos construyendo esta relación ahora y yo creo que a medida que vayamos contratando gente para nuestra oficina, absolutamente vamos a asegurarnos que esa comunidad en particular esté representada. Ha sido obviamente un gran parte del porfolio de Velázquez en toda su vida…Pero realmente es la responsabilidad de todo congresista representar a Puerto Rico. De nuevo, sigue siendo una colonia de EE.UU., así que esa representación va a estar en el equipo de mi oficina. Mi oficina de campaña ahora es bien pequeña, pero vamos a trabajar para tener un equipo que refleje las diferentes comunidades en el distrito”, indicó.

Aquí puedes leer la primera parte de la entrevista a Claire Valdez en la que abordamos aspectos de la contienda primarista que dividió a socialistas y a progresistas del Partido Demócrata.

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