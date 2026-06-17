Presidente de los demócratas en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, afirma que hay seguidores de Mamdani que apoyan la estadidad

NUEVA YORK – El presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR), Luis Dávila Pernas, se expresó decepcionado con el respaldo explícito del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a la independencia para la isla en un evento en Gracie Mansion en anticipo a la celebración de la parada boricua en la ciudad.

A juicio del estadista, con sus expresiones, Mamdani no reconoció a puertorriqueños que coinciden con algunas de sus políticas, pero tienen otra preferencia de estatus.

“Las expresiones del alcalde Mamdani reflejan el sentir de un grupo de sus constituyentes, pero no de su totalidad. Muchos de ellos apoyan también la estadidad. Quisiera ver un alcalde que igualmente reconozca que los puertorriqueños nos hemos ganado y merecemos la igualdad de derechos constitucionales y democráticos que solo pueden ser otorgados por la estadidad. De hecho, el alcalde justo después de mencionar la independencia también expresó que los puertorriqueños ‘se les ha negado derechos’ y menciono el trato desigual en la respuesta a desastres naturales”, dijo Dávila Pernas a El Diario mediante declaraciones escritas.

En una entrevista previa con este rotativo, Dávila Pernas, quien en Puerto Rico es miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la Administración Mamdani en asuntos que conectan a los boricuas de la Gran Manzana con los de la isla.

Sobre el tema del estatus, en el que Dávila Pernas se ha posicionado como una voz cantante de los estadistas, expresó que quería conocer la postura del alcalde.

“Ciertamente, tenemos diferencias, pero ambos somos demócratas, pertenecemos al mismo partido, y estoy seguro de que van a haber muchas cosas en las que estaremos de acuerdo y en otras no”, indicó el también analista político.

En medio del discurso el 12 de junio en el que destacó las contribuciones de los boricuas a NY desde el siglo pasado, Mamdani se manifestó a favor de la independencia para la isla.

“Este fin de semana, los boricuas en nuestra ciudad dibujarán colores vivos, cantarán canciones de libertad, y ondearan una bandera que una vez fue catalogada como ilegal por el gobierno de Estados Unidos. Habrá felicidad, así como el conocimiento agridulce de una independencia que les ha sido negada por mucho tiempo, de derechos restringidos, de recientes desastres naturales que ha dejado a seres queridos en Puerto Rico atrapados sin electricidad”, expuso Mamdani en su mensaje en la actividad.

El alcalde neoyorquino inició su discurso con la popular frase “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

Dijo que el motivo del encuentro era celebrar el “increíble legado” de los puertorriqueños en NY.

“Desde la primera ola migratoria en el siglo 19, los puertorriqueños en NY han enriquecido nuestra ciudad. Desde el reguetón que ofrece el ‘soundtrack’ del verano al olor de los tostones fritos en nuestras calles, mucha de la cultura de NY y, francamente, nuestro sentido de identidad, viene de la ‘Isla del Encanto’. Es música, es arte, es poesía, es comida, es un entusiasmo irresistible por la vida. Y es más que eso porque desde que los boricuas son parte de NYC, ellos han estado al frente de las líneas de piquete. Ellos han liderado movimientos obreros; ellos han movido las luchas por la dignidad”, mencionó.

“Yo pienso en Gilberto Herena Valentín, el primer presidente del Día de la Parada Puertorriqueña, quien marchó al lado de Martin Luther King Jr. Luego de trabajar como reparador de elevadores en un hotel, se convirtió en un líder sindical, organizando a empleados de clubes y hoteles”, continuó.

También mencionó a líderes nuyoricans de la zona de Loisaida en el Bajo Manhattan, como el poeta y escritor Miguel Algarín.

“Incluso, la palabra nuyorican habla del orgullo desafiante del espíritu puertorriqueño”, afirmó.

En su mensaje, el alcalde también destacó la figura del boricua José Alvarado, jugador de los Knicks y más reciente campeón de la NBA tras el triunfo sobre los Spurs de San Antonio, por darle esperanza a la comunidad y a NY.

También catalogó como un “privilegio” tener a Toñita (María Antonia Cay) en el evento.

Toñita es la propietaria del legendario “Caribbean Social Club” en Brooklyn y activista reconocida de Williamsburg.

La recepción en la “Casa del Pueblo” estuvo marcada por la controversia, luego de que el evento fuera cambiado de gala a almuerzo por primera vez en más de 30 años, lo que provocó cuestionamientos de líderes boricuas en la ciudad, varios de los que no acudieron al encuentro.

Dávila Pernas no estuvo en NY para el desfile. La gobernadora Jenniffer González tampoco. La presencia de líderes del PNP fue limitada, excepto por la asistencia de políticos como el senador Juan Oscar Morales, quien desfiló junto a miembros del Partido Popular Democrático (PPD), como la senadora por el distrito de Ponce Marially González, y el padre de esta, Jorge González Otero. González Otero es también el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR).

Mamdani desfiló tanto en la parada de Manhattan como en la que se realiza en Bushwick donde se le vio con la asambleísta Claire Valdez, a quien endosó para suceder a la boricua Nydia Velázquez en el escaño congresional por el distrito 7.

Dávila Pernas es una de las muchas voces que también se ha opuesto al proyecto de estatus presentado por el comisionado residente Pablo José Hernández para un plebiscito con el Estado Libre Asociado (ELA) como opción.

“Finalmente, el comisionado residente respondió al reclamo que le hemos hecho por más de un año para que presente una propuesta legislativa para resolver el estatus de P.R. Tengo serias reservas con que se incluya la permanencia del estatus territorial, que ya fue rechazado por sectores en el pasado plebiscito. Las diferencias de criterio son parte natural de la democracia. Por mi parte, seguiré luchando para lograr la descolonización de Puerto Rico de una vez y por todas”, declaró por la red social X el pasado 10 de junio.

Sin embargo, ante la posibilidad de que se reviva un proyecto como el de la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (H.R. 2070) para una Asamblea de Estatus que inicialmente presentaron las representantes de NY, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez (AOC), consideró que el proyecto de Hernández puede ser enmendado.

“El proyecto de @PabloJoseHR tendrá sus fallas y buscaremos enmendarlo, pero al menos deja la decisión en manos del voto directo del pueblo y no de un selecto grupo de VIPs de una constituyente. No descansaremos hasta lograr un fin hasta la condición territorial actual”, compartió por la misma red el domingo.

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