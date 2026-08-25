Roger Federer al fin tiene su merecida noche de homenaje ante los fanáticos del US Open

El suizo Roger Federer, regresó a New York para recibir un merecido homenaje este martes del US Open, se convirtió en el gran protagonista de la noche al pisar nuevamente el mítico Arthur Ashe.

A send-off in Arthur Ashe Stadium fit for a ?



Thank you, @rogerfederer. pic.twitter.com/uObq3eMNo8 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Federer disputó encuentros en modo exhibición de singles ante Andy Roddick y de dobles, junto a John McEnroe, frente a Andre Agassi y al mencionado Roddick.

“Es genial estar de vuelta en Nueva York”, dijo Federer, quien compitió en el Grand Slam estadounidense por última vez en 2019. “Es increíble. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha, de los aficionados, de la ciudad. En 2004, 2005, ahí fue cuando todo comenzó aquí, mi amor por Nueva York con las victorias aquí”.

Thank you, Roger ?



It was a special night. pic.twitter.com/noaGJCkV8Z — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Recibimiento a la altura de Roger Federer

Cuando el cinco veces campeón del US Open (2004-2008) pisó la cancha del estadio de tenis más grande del mundo, fue recibido como un héroe por el público neoyorquino. “Me enamoré de esta ciudad y de esta cancha desde el primer día”, dijo el diestro de 45 años.

Picture perfect ?? pic.twitter.com/yjBxaZ25NS — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

“Creo que mi primera vez en la cancha central fue contra Andre [en 2001]. Me aplastó 6-1, 6-2, 6-4. No tuve ninguna oportunidad. Pensé: ‘Vale, no tan fácil, no tan rápido, Roger'”, añadió entre risas.

En la pantalla gigante del estadio se proyectó un vídeo promocional narrado por el reconocido actor Matthew McConaughey. Varias celebridades asistieron al evento, entre ellas Anna Wintour, quien realizó el sorteo previo al partido entre Federer y Roddick.

Las estrellas del tenis Serena Williams, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Alexandra Eala estuvieron entre quienes presenciaron la actuación del ganador de 103 títulos a nivel de circuito.

Roger Federer: A legend ? pic.twitter.com/5lhonYFooO — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Par de triunfos para despedirse

En el marco de la celebración Federer Icon, el dueño de 102 títulos, 20 de Grand Slam, cinco en el último de la temporada, dejaría en claro que, pese a la lógica falta de ritmo, aún mantiene la sensibilidad en su muñeca, regalando puntos de alto calibre con su tradicional revés a una mano para generar la admiración de los fanáticos presentes en Flushing Meadows, no otorgarle ninguna posibilidad al local Roddick, rival al que derrotó en 21 de los 24 duelos entre sí en el Tour, e imponerse por 6-3.

Unos minutos más tarde, el doble medallista olímpico uniría fuerzas con el anfitrión McEnroe, de 67, dueño de siete trofeos Major y habitual capitán de la Laver Cup, ofreciendo una nueva función de tenis para dominar de principio a fin a Agassi y Roddick, de 56 y 43, respectivamente, los cuales amagarían con una leve reacción y se quedarían en la puerta del tie-break al ceder su servicio y perder por 7-5.

Just like a Saturday morning in the Park, @andreagassi goes 'FBI-First Ball In' ? pic.twitter.com/MoOdHle0hw — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

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