Roger Federer se declara fan de Messi para el Mundial 2026

A poco menos de cinco meses para el Mundial 2026, el mundo del deporte ya empieza a palpitarlo. La leyenda del tenis, Roger Federer, se declaró fan de Lionel Messi y expresó su apoyo para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con la cadena ESPN, Federer se atrevió a opinar de fútbol y cuando fue cuestionado por la estrella del Inter Miami, se deshizo en elogios. El extenista aseguró que Messi cambió el fútbol.

Asimismo, el suizo consideró que la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, le ha liberado presión a ‘La Pulga’ de cara al certamen ecuménico que se jugará en unos meses.

“Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre (Argentina), cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él”, contó.

“Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento que ya ganó una Copa del Mundo y no va a tener presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo estaré siguiendo”, opinó.

"ES DIFÍCIL COMPARARNOS, SOY UN GRAN FAN DE ÉL"



🐐 De GOAT a GOAT… Roger Federer sobre Leo Messi pic.twitter.com/ZrBi9iQNox — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

El exnúmero 1 del tenis no descartó la posibilidad de acudir como fanático a la Copa del Mundo para hinchar por su selección nacional y ver a Messi disputar lo que muy seguramente será su último Mundial.

“Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”, señaló.

La selección de Suiza, país natal de Federer, estará en el Grupo B del Mundial junto a Qatar, Candá y un rival por confirmarse, que deberá salir del repechaje. Por su parte, Argentina encabeza el Grupo J del Mundial 2026, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Roger Federer, a sus 44 años, se encuentra retirado, pero sigue siendo embajador del tenis. Recientemente, jugó un tie-break de exhibición con Casper Ruud en la Rod Laver Arena, donde se disputa el Australia Open.



Sigue leyendo:

· Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del Tenis

· Messi se sincera en entrevista viral: “Me gusta el chisme, lo heredé de mi mamá”

· FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026