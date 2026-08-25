Señalan a líder hispano socialista por apartamento de $1.5 millones que le compró su padre; Mamdani lo defiende

El copresidente de la sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América, Gustavo Gordillo, enfrenta críticas por vivir en una vivienda de aproximadamente $1.5 millones de dólares adquirida por sus padres, mientras promueve un discurso contra la concentración de riqueza y la propiedad inmobiliaria.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, salió en su defensa y rechazó que el origen económico de una persona le impida defender políticas progresistas.

Mamdani respaldó a Gordillo durante una conferencia de prensa el lunes, después de que surgieran cuestionamientos sobre la vivienda ubicada en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, publicó Daily News.

“Creo que cualquiera que esté enfocado en brindar una vida más asequible para la gente de Nueva York, una vida más justa para la gente de Nueva York y, francamente, del mundo, debería ser bienvenido en este trabajo”, dijo Mamdani.

La controversia comenzó a partir de una publicación del New York Post, que reveló que Gordillo, de 38 años, reside en una casa de casi 2,000 pies cuadrados que fue comprada por sus padres mediante una sociedad de responsabilidad limitada llamada Chucuito LLC.

Según los registros citados por el Post, la propiedad fue adquirida en 2019 por poco menos de $1 millón y posteriormente fue sometida a una serie de renovaciones. Los trabajos incluyeron modificaciones en la fachada, nuevos jardines, remodelaciones interiores y la construcción de dos terrazas.

El padre de Gordillo confirmó al New York Post que sus dos hijos viven en la propiedad y explicó que la LLC fue la encargada de comprarla y posteriormente realizar las renovaciones.

Our New York will no longer be a playground for the rich.



In our New York the power belongs to the people. pic.twitter.com/4LWeVJkfY0 — Gustavo (@unionGustavo) June 26, 2025

La situación ha generado cuestionamientos sobre la coherencia entre el estilo de vida de Gordillo y algunas de las posiciones que ha defendido públicamente como dirigente de los DSA, organización que promueve, entre otras medidas, mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos, políticas de vivienda asequible y un mayor poder para los trabajadores.

El diario también recordó declaraciones recientes de Gordillo contra los propietarios y los rendimientos obtenidos de inversiones inmobiliarias. En una entrevista con Fox News, el dirigente sostuvo que nadie debería tener un derecho constitucional a obtener retornos de dos dígitos sobre sus inversiones.

Gordillo durante años se presentó en redes sociales como un electricista sindicalizado y utilizó el nombre de usuario @UnionGordillo. El medio señaló que desde 2024 dejó de identificarse específicamente como miembro de IBEW Local 3 y que anteriormente había declarado al New York Times que ya no trabajaba como electricista.

Gordillo estudió arte en Yale University y se graduó en 2010. Antes de convertirse en electricista trabajó en una galería de arte, de acuerdo con New York Post.

El medio también reportó que sus padres, inmigrantes de Perú que se establecieron en Estados Unidos, poseen otras propiedades de alto valor en Florida. Su padre, Gustavo Gordillo, hizo su fortuna como fundador de Draftpros Inc., una empresa dedicada a servicios de ingeniería y consultoría.

Gustavo Gordillo responde a las críticas

En una declaración difundida el lunes, Gordillo reconoció que su familia ha tenido una situación económica favorable y atribuyó parte de ello al esfuerzo de sus padres.

“Mis padres llegaron a este país sin nada y trabajaron duro para construir una vida mejor”, afirmó Gordillo, citado por Daily News.

Agregó que su familia ha sido “inusualmente afortunada”, pero sostuvo que la suerte no debería determinar quién puede vivir con seguridad económica.

Gordillo, nacido en Perú y criado en el sur de Florida, argumentó que las oportunidades que recibió su familia son precisamente una de las razones por las que decidió involucrarse en el socialismo democrático.

Su caso ocurre en momentos en que los DSA han ganado mayor visibilidad política en Nueva York y enfrentan un mayor escrutinio sobre sus propuestas económicas y de vivienda.

Mamdani también fue cuestionado durante su campaña a la Alcaldía por su origen socioeconómico y por haber vivido en un apartamento con renta estabilizada. El entonces gobernador Andrew Cuomo utilizó ese aspecto de su trayectoria para cuestionar su imagen como representante de una izquierda política enfocada en las dificultades económicas.

Ahora, como alcalde, Mamdani rechazó nuevamente la idea de que haber crecido con determinadas ventajas económicas invalide la defensa de políticas dirigidas a ampliar el acceso a la vivienda y reducir el costo de vida.

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