Yankees ponen a Giancarlo Stanton en lista de lesionados de 60 días

Los New York Yankees colocaron a Giancarlo Stanton en la lista de lesionados de 60 días, un movimiento que complica todavía más sus posibilidades de regresar esta temporada a MLB.

Stanton sufrió a finales de abril una distensión en la pantorrilla derecha. Cuando estaba cerca de volver, sufrió una lesión similar en la pantorrilla izquierda la semana pasada, luego de una caída mientras corría las bases.

El bateador designado registra un OPS de .724, con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos. La situación llega durante la penúltima temporada de su contrato de 13 años, que comenzó en 2015.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

? Signed RHP Justin Topa (#56) to a Major League contract and selected him to the active roster.

? Transferred DH/OF Giancarlo Stanton to the 60-day injured list. — New York Yankees (@Yankees) August 25, 2026

Yankees firmaron Justin Topa

Para ocupar su lugar, los Yankees firmaron al relevista derecho Justin Topa con un contrato de Grandes Ligas.

Topa había llegado a la organización el 14 de agosto mediante un contrato de Ligas Menores y realizó cuatro apariciones con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, donde permitió dos carreras, una de ellas limpia, en cinco entradas.

Antes de incorporarse a los Yankees, Topa disputó 23 juegos con los Minnesota Twins esta temporada, con marca de 0-1 y una efectividad de 8.05.

El derecho fue seleccionado por los Pittsburgh Pirates en la ronda 17 del Draft de 2013, procedente de la Universidad de Long Island. Debutó en Grandes Ligas en 2020 con los Milwaukee Brewers, con quienes participó en 17 encuentros durante tres temporadas.

Posteriormente, Topa tuvo el mejor registro de efectividad de su carrera en 2023, cuando terminó con 2.61 en 75 apariciones con los Seattle Mariners.

Después de que los Twins lo dieran de baja en mayo, tuvo breves pasos por las sucursales de los Toronto Blue Jays y los Kansas City Royals.

Una de las principales características de Topa cuando está en plena forma es su capacidad para generar rodados. En su carrera tiene un porcentaje de batazos por el suelo de 53.9%, casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la liga.

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