Estudiantes de la Generación Z: ¿Qué quieren realmente aprender?

Los estudiantes de la Generación Z quieren algo más que asistir a clases: buscan aprender de forma significativa, sentirse escuchados y encontrar herramientas que los acerquen a su futuro. Esa es una de las conclusiones centrales del estudio 2026 Voices of Gen Z, elaborado por Gallup y la Walton Family Foundation, que revela diferencias en la experiencia cotidiana de los jóvenes.

La investigación encontró que los estudiantes de K-12 que se sienten comprometidos, respaldados y conectados con su escuela tienen 5 veces más probabilidades de decir que esperan con entusiasmo asistir a clases la mayoría de los días o todos los días: 75%, frente a apenas 14% entre quienes presentan menor nivel de compromiso.

La diferencia también aparece al medir su bienestar y sus expectativas. El 73% de los alumnos más comprometidos afirma estar prosperando actualmente, frente al 31% de los menos comprometidos. Asimismo, el 81% considera que está preparado para el futuro, mientras que entre los estudiantes con menor conexión escolar la proporción cae al 27%.

El problema aparece en el aula

El estudio muestra que una parte considerable de los jóvenes no encuentra experiencias estimulantes dentro del salón de clases. En promedio, los estudiantes reportan cumplir solo con ocho de los 12 indicadores que miden compromiso académico, apoyo y pertenencia.

Uno de los datos más llamativos es que 41% dice no haber aprendido nada interesante durante la semana anterior. Además, 49% asegura que la escuela no le permite hacer todos los días aquello que mejor sabe hacer.

El acompañamiento también presenta fisuras. Casi 3 de cada 10 estudiantes señalan que no existe un adulto en su escuela que reconozca sus talentos (30%) o que se interese regularmente por su bienestar (29%). A esto se suma que 33% no siente pertenencia en su centro educativo.

Las relaciones con sus compañeros tampoco son especialmente sólidas: apenas 30% afirma tener cosas en común con todos o la mayoría de sus compañeros, mientras solo 26% dice confiar en todos o en la mayoría de sus pares.

El futuro depende también de la orientación

La investigación muestra una paradoja: 8 de cada 10 estudiantes creen que tienen un gran futuro por delante, pero solo 6 de cada 10 se sienten preparados para afrontarlo.

Las conversaciones con adultos sobre lo que ocurrirá después de la graduación parecen ser una pieza decisiva. El 71% de quienes hablan al menos semanalmente con un adulto de la escuela sobre sus opciones futuras se considera preparado. Entre quienes rara vez o nunca mantienen esas conversaciones, la proporción ronda la mitad.

La orientación cobra todavía más relevancia entre los jóvenes que no planean asistir a la universidad. En ese grupo, las conversaciones frecuentes sobre el futuro prácticamente cierran la brecha de preparación frente a sus compañeros con planes universitarios.

Entre los estudiantes que no tienen previsto ir a la universidad, 67% de quienes cursaron materias orientadas a carreras profesionales durante el último año se sienten preparados para el futuro, frente a 40% de quienes no tomaron esas clases.

La flexibilidad gana terreno

Otro hallazgo apunta directamente a la forma en que los jóvenes quieren aprender. Casi la mitad de los estudiantes de la Generación Z, 47%, prefiere modelos de aprendizaje a su propio ritmo en lugar de la enseñanza tradicional.

Para Gallup y la Walton Family Foundation, el dato refleja una demanda de entornos educativos capaces de adaptarse a las necesidades individuales y de mostrar la relación entre lo aprendido y las oportunidades posteriores.

Los obstáculos no terminan en el aula

Incluso cuando existe motivación, factores prácticos pueden dificultar el rendimiento. El 48% de los estudiantes afirma que las aulas sobrepobladas interfieren ocasional o frecuentemente con su aprendizaje. Cifras similares aparecen al hablar del tiempo necesario para estudiar (48%) y completar las tareas escolares (49%).

Además, 39% considera que la manera en que su escuela organiza los horarios de clase dificulta tener éxito académico.

La asistencia constituye otro foco de preocupación. Uno de cada 4 estudiantes (24%) faltó 3 o más días a la escuela durante el último mes. En el último año, el 53% dejó de asistir debido a dificultades relacionadas con su bienestar emocional, agotamiento o sensación de ansiedad y agobio.

Los problemas son especialmente pronunciados entre quienes pertenecen a familias con inseguridad financiera y entre los jóvenes que no planean ir a la universidad. En ambos grupos, cerca de la mitad no se siente preparada para la vida después de la graduación.

Los resultados dibujan una generación que no carece de ambición, pero que reclama una escuela capaz de convertir esa ambición en posibilidades concretas. Para estos estudiantes, sentirse parte de la comunidad, contar con adultos que los orienten y encontrar sentido en lo que aprenden pueden marcar la distancia entre imaginar un futuro prometedor y sentirse listos para construirlo.

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