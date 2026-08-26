Jueza levanta bloqueo a la orden de Trump para restringir el voto por correo

Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto la orden que impedía temporalmente al Servicio Postal (USPS) aplicar una disposición impulsada por el presidente Donald Trump para restringir el voto por correo, a poco más de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La decisión de la jueza Indira Talwani se produjo después de que el Tribunal Supremo adoptara el lunes una determinación similar en un litigio separado contra la misma orden ejecutiva.

Talwani concluyó que los grupos civiles que llevaron el caso ante los tribunales actuaron antes de que el USPS terminara de redactar las normas necesarias para aplicar la medida. La agencia finalizó esas reglas el pasado 21 de agosto.

Por ese motivo, la jueza suspendió la medida cautelar que había bloqueado temporalmente la aplicación de la orden, aunque permitió a los demandantes modificar su petición y solicitar una nueva intervención judicial.

La disputa judicial continúa contra el plan de Trump

La orden ejecutiva fue firmada por Trump en marzo y establece nuevas condiciones para el envío de papeletas por correo.

La medida contempla que las papeletas se envíen únicamente a votantes incluidos en una lista elaborada previamente por agencias federales, una modificación que ha abierto varios frentes judiciales antes de las elecciones legislativas.

El Tribunal Supremo ya había permitido el lunes que siguiera adelante la aplicación de la orden al suspender el bloqueo solicitado en una demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia.

Al igual que Talwani, el alto tribunal consideró que el desafío judicial se presentó de forma prematura.

Sin embargo, los gobiernos estatales mantienen su ofensiva legal. Una coalición de 23 fiscales estatales, junto con el gobernador de Pensilvania, presentó este miércoles una nueva demanda contra el USPS para impugnar la regla definitiva aprobada el 21 de agosto.

Los demandantes sostienen que la medida interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar sus propias elecciones y podría limitar el acceso al voto por correo.

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