Liberan a testigo del tiroteo de ICE que causó la muerte de Lorenzo Salgado en Texas

Un juez federal ordenó la liberación del inmigrante mexicano Daniel Tirado Pantoja, uno de los trabajadores de la construcción que presenciaron la muerte de Lorenzo Salgado, quien falleció tras recibir disparos de un agente de ICE el pasado 7 de julio en Houston, Texas.

El juez Alfred H. Bennett determinó que Tirado Pantoja no tiene antecedentes penales, no representa riesgo de fuga ni constituye un peligro para la comunidad. Mantenerlo detenido sin una justificación, advirtió el magistrado, “viola su derecho al debido proceso”.

Tirado Pantoja permanecía bajo custodia federal desde el mismo día del operativo en el que murió Salgado. Su liberación deja todavía detenido por ICE a Víctor Salgado, hermano de la víctima y otro de los testigos del tiroteo.

El caso mantiene versiones enfrentadas

Salgado conducía el vehículo en el que también viajaban Víctor Salgado, José Trinidad Rojas Pliego y Tirado Pantoja cuando ocurrió el enfrentamiento con agentes migratorios.

Rojas Pliego fue el primero de los tres testigos en recuperar la libertad. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes habían advertido sobre la importancia de sus testimonios para esclarecer lo ocurrido en un barrio mayoritariamente latino de Houston.

El Gobierno federal mantiene una versión distinta a la de los tres hombres.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Salgado embistió un vehículo de ICE, ignoró varias órdenes y utilizó su automóvil “como arma para intentar arrollar” a un agente. Según esa versión, el funcionario disparó en “defensa propia”.

Los tres trabajadores han ofrecido un relato diferente. Según su testimonio, los agentes los sacaron por la fuerza del vehículo y, pese a encontrarse gravemente herido, Salgado fue esposado y colocado en el suelo.

Sin imágenes del tiroteo

La investigación continúa sin registros de cámaras corporales de los agentes involucrados. El DHS ha señalado que los funcionarios de ICE presentes durante el operativo no llevaban cámaras corporales.

Las autoridades tampoco han divulgado imágenes del momento del tiroteo.

Con información de EFE.

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