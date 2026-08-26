Marvel proyectará “Avengers: Endgame” en cines de Estados Unidos

Esta semana, Marvel Studios anunció el reestreno de “Avengers: Endgame” en salas de cine bajo el nombre de “Avengers: Endgame Encore”. Su estreno ha sido programado para el 25 de septiembre en Estados Unidos.

Lo que se ofrecerá a los fanáticos es una nueva edición en la que se incorporará un metraje que no formó parte del montaje original estrenado en 2019. Ahora, la película durará más de tres horas, pues se dice que se sumarían alrededor de cuatro minutos adicionales y con eso alcanzará los 185 minutos.

¿Tendrá mayor duración “Avengers: Endgame Encore”?

Con el anuncio, Marvel compartió un tráiler, aunque en él no se especifica si el material que se agregó estará distribuido o si solo se tratará de una escena postcrédito. Lo que medios y fanáticos en redes sociales asumen es que se hará una introducción al personaje Victor von Doom, quien será el villano de “Avengers: Doomsday”, la nueva película que se estrenará el 18 de diciembre.

Además de los cuatro minutos adicionales, con este reestreno se presentará “Avengers: Endgame” bajo el formato Infinity Vision, una nueva certificación de calidad que desarrolló Disney, en la que combina proyección láser y sistemas de sonido de alta fidelidad.

Este anuncio también se da poco después de que “Spider-Man: Brand New Day” le quitara el puesto a “Avengers: Endgame” como la segunda película más taquillera de Estados Unidos. Tras su cuarto fin de semana en cartelera, la película protagonizada por Tom Holland alcanzó los $858.4 millones de dólares y está a poco de superar “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens” (2015), que está de uno en la lista.

La intención del estudio con este reestreno también es preparar al público para “Avengers: Doomsday”. Hay que recordar que el Universo Cinematográfico de Marvel está entrando en una nueva fase en la que se incluye como novedad a Los Cuatro Fantásticos y a los X-Men.

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