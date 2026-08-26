Meta acepta pagar $17,000 millones de dólares con los estados en caso de adicción de jóvenes a las redes sociales
Los recursos del acuerdo financiarán programas educativos y de salud mental para contrarrestar el impacto del uso de redes sociales
Una coalición bipartidista de 51 fiscales generales, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró un acuerdo de hasta $17,100 millones de dólares con Meta, un pacto que responde al uso de funciones adictivas en Facebook e Instagram que dañan a los jóvenes. Es la mayor suma pagada por una sola empresa a la Fiscalía de Nueva York.
En consecuencia, Meta, liderada por Mark Zuckerberg, deberá pagar un mínimo de $12,100 millones de dólares a los estados participantes, monto que subirá a $17,100 millones si otras empresas firman acuerdos similares. Nueva York recibirá entre $819 y $1,150 millones, informó la oficina de la fiscal James en un comunicado.
Los recursos financiarán programas educativos y de salud mental para contrarrestar el impacto del uso de redes sociales. Asimismo, se subsidiarán aulas libres de teléfonos, capacitación a profesionales de salud mental, programas extracurriculares y proyectos de salud pública.
Restricciones y origen del fallo
El acuerdo exige además cambios operativos a Meta, como verificar la edad de usuarios, limitar el uso de menores a dos horas diarias, restringir el acceso nocturno y bloquear notificaciones en horario escolar y nocturno. Padres y menores podrán desactivar los algoritmos adictivos.
El medida se produce luego de la demanda de octubre de 2023 que acusó a Meta de diseñar herramientas como el desplazamiento infinito para retener a los jóvenes, perjudicando su salud mental.
“Los niños en Nueva York y en todo el país están sufriendo mientras empresas como Meta obtienen inmensas ganancias al adictarlos intencionalmente a sus plataformas de redes sociales. No podemos permitir que las empresas de redes sociales continúen impulsando las crecientes tasas de baja autoestima, aislamiento y depresión entre nuestros jóvenes”, declaró la fiscal James.
La fiscal también destacó además que con nuevos recursos para comunidades y restricciones integrales en las plataformas de Meta para los jóvenes, se dio un paso importante para “romper el ciclo de la adicción a las redes sociales”, e indicó que el plan establece un estándar de reformas para todas las plataformas de redes sociales.
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