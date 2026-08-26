Meta acepta pagar $17,000 millones de dólares con los estados en caso de adicción de jóvenes a las redes sociales

Una coalición bipartidista de 51 fiscales generales, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró un acuerdo de hasta $17,100 millones de dólares con Meta, un pacto que responde al uso de funciones adictivas en Facebook e Instagram que dañan a los jóvenes. Es la mayor suma pagada por una sola empresa a la Fiscalía de Nueva York.

En consecuencia, Meta, liderada por Mark Zuckerberg, deberá pagar un mínimo de $12,100 millones de dólares a los estados participantes, monto que subirá a $17,100 millones si otras empresas firman acuerdos similares. Nueva York recibirá entre $819 y $1,150 millones, informó la oficina de la fiscal James en un comunicado.

Los recursos financiarán programas educativos y de salud mental para contrarrestar el impacto del uso de redes sociales. Asimismo, se subsidiarán aulas libres de teléfonos, capacitación a profesionales de salud mental, programas extracurriculares y proyectos de salud pública.

Restricciones y origen del fallo

El acuerdo exige además cambios operativos a Meta, como verificar la edad de usuarios, limitar el uso de menores a dos horas diarias, restringir el acceso nocturno y bloquear notificaciones en horario escolar y nocturno. Padres y menores podrán desactivar los algoritmos adictivos.

El medida se produce luego de la demanda de octubre de 2023 que acusó a Meta de diseñar herramientas como el desplazamiento infinito para retener a los jóvenes, perjudicando su salud mental.

“Los niños en Nueva York y en todo el país están sufriendo mientras empresas como Meta obtienen inmensas ganancias al adictarlos intencionalmente a sus plataformas de redes sociales. No podemos permitir que las empresas de redes sociales continúen impulsando las crecientes tasas de baja autoestima, aislamiento y depresión entre nuestros jóvenes”, declaró la fiscal James.

La fiscal también destacó además que con nuevos recursos para comunidades y restricciones integrales en las plataformas de Meta para los jóvenes, se dio un paso importante para “romper el ciclo de la adicción a las redes sociales”, e indicó que el plan establece un estándar de reformas para todas las plataformas de redes sociales.

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