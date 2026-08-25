Darline Graham, hermana de Lindsey Graham, gana la nominación republicana para el Senado

La senadora republicana Darline Graham ganó este martes la segunda vuelta de las primarias republicanas de Carolina del Sur frente al representante Ralph Norman, según las proyecciones de NBC News, y buscará conservar el escaño que ocupaba su hermano, Lindsey Graham, hasta su muerte hace seis semanas.

La victoria supone además un triunfo político para el presidente Donald Trump, quien reclutó a Graham, la respaldó y participó activamente en su campaña.

La victoria permitirá a Graham competir en noviembre por un mandato completo de seis años en el Senado, después de que el gobernador republicano Henry McMaster la designara para ocupar temporalmente la vacante.

Ahora buscará conservar el escaño frente a la demócrata Annie Andrews, pediatra y candidata de su partido para las elecciones generales de noviembre.

Trump convirtió la contienda en una prioridad política durante los últimos días de la campaña. El presidente encabezó un mitin en Myrtle Beach el viernes y participó el lunes por la noche en otro acto telefónico para movilizar a los votantes republicanos.

Además, un super PAC aliado de Trump invirtió $830,000 dólares en la recta final para impulsar su candidatura.

Durante el mitin presencial, Trump recordó que pidió a Graham que se postulara porque, según dijo, “todos la quieren, todos la respetan”. También presentó su respaldo como una forma de “honrar a Lindsey”, quien fue uno de sus aliados más cercanos en Washington.

“Ella solo sabe anteponer a Estados Unidos”, dijo Trump ante sus seguidores. “Si votan por ella, estarán muy orgullosos de ese voto”.

De la vacante de Lindsey Graham a la elección de noviembre

Darline Graham, de 62 años, había sido designada para el Senado después de la muerte inesperada de su hermano a principios de julio, cuando tenía 71 años y llevaba más de dos décadas en la Cámara Alta.

Lindsey Graham había ganado las primarias republicanas iniciales de junio para buscar la reelección, pero su fallecimiento obligó a abrir una nueva disputa por la candidatura del partido.

Graham parte hacia la elección en un estado donde los republicanos mantienen una posición dominante y donde su hermano desarrolló una carrera política de más de tres décadas entre la Cámara de Representantes y el Senado.

Una senadora sin experiencia

Antes de llegar al Senado, Darline Graham nunca había ocupado un cargo electo, aunque mantenía una estrecha relación con su hermano y había sido una figura relevante en su vida política.

Durante uno de los debates de la campaña, reconoció que “no es política” y sostuvo que su llegada a la Cámara Alta forma “parte del plan de Dios”.

Su designación también la convirtió en la primera mujer y la primera graduada de una universidad históricamente negra (HBCU) en representar a Carolina del Sur en el Senado.

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