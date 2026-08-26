Nueva Jersey limita celulares en las escuelas durante toda la jornada escolar

El regreso a clases en Nueva Jersey tendrá un cambio visible desde el primer timbre: los celulares personales y otros dispositivos deberán quedar fuera del alcance de los estudiantes durante toda la jornada escolar, salvo en situaciones contempladas por la normativa.

La medida, que empieza a regir con el ciclo escolar 2026-2027, obliga a los distritos públicos a adoptar políticas de uso “bell-to-bell”, es decir, de “campana a campana”.

La nueva regla ya está modificando rutinas en escuelas que tenían restricciones previas. De acuerdo con ABC 6, en Pennsauken, por ejemplo, docentes y administradores preparan el comienzo de las clases con un sistema más estricto que el utilizado hasta ahora. La transición no se limita a guardar un teléfono en una mochila: en determinados centros, el dispositivo deberá permanecer apagado y asegurado durante horas.

En las escuelas de Pennsauken ya se utilizaban bolsas magnéticas con cierre para estudiantes de la escuela intermedia, la escuela intermedia superior y algunos alumnos de secundaria. Para el nuevo año escolar, todos los estudiantes de Pennsauken High School deberán mantener sus teléfonos dentro de esas bolsas durante toda la jornada.

El superintendente Dr. James Bevere sostiene que el cambio busca recuperar una parte de la vida escolar que, a su juicio, se ha ido debilitando con el uso constante de las pantallas. Ha observado menos interacción entre compañeros en los pasillos y un deterioro de ciertas habilidades sociales.

La profesora Rhonda Chilakos también describió el problema desde el aula. Según explicó, algunos estudiantes parecían más pendientes de comunicarse con amigos o parejas que de seguir la clase. La expectativa de los educadores es que una jornada sin interrupciones digitales ayude a concentrarse en las lecciones y en la convivencia cotidiana.

El Departamento de Educación de Nueva Jersey señala precisamente la reducción de distracciones, una mayor participación académica y un mejor clima escolar entre los objetivos de las políticas. Los distritos, no obstante, conservan margen para decidir cómo almacenar los dispositivos y cómo hacer cumplir las reglas.

La exigencia alcanza a las escuelas públicas, incluidas las charter y los proyectos renaissance, y deja abierta la posibilidad de que un distrito adopte una política todavía más estricta si considera que sus necesidades locales lo requieren.

El cambio también alcanza la hora del almuerzo

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles de la nueva política. Algunas escuelas ya habían restringido los teléfonos durante las clases, pero permitían su utilización en el almuerzo, los cambios de aula o los períodos libres. Las nuevas políticas pueden extender la prohibición a toda la jornada, de acuerdo con la implementación que adopte cada distrito.

La discusión revela una tensión difícil de esquivar: para las escuelas, el celular puede convertirse en una fuente permanente de distracción; para las familias, también es una herramienta de comunicación inmediata. Bevere reconoció que el cambio exigirá adaptación de los padres, acostumbrados a enviar mensajes a sus hijos durante el día para coordinar dónde irán después de clases o con quién estarán.

¿Qué excepciones contempla la ley?

La normativa no establece una prohibición absoluta en cualquier circunstancia. Las políticas locales deben contemplar excepciones cuando el uso del dispositivo sea necesario para cumplir un Programa de Educación Individualizado, un plan 504 o un plan de salud estudiantil. También pueden existir casos relacionados con traducción, responsabilidades de cuidado, emergencias o circunstancias exigidas por ley.

Además, los distritos pueden determinar mecanismos específicos de almacenamiento y disciplina. Entre las opciones señaladas por el estado aparecen bolsas con cierre, casilleros, contenedores administrados por las escuelas, estaciones dentro de las aulas o almacenamiento bajo responsabilidad del estudiante, siempre que el dispositivo permanezca fuera de uso durante el horario de clases.

Para los padres de familia preocupados por mantener contacto con sus hijos mientras se encuentran en las escuelas, el vehículo será la oficina escolar.

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