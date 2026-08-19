Las mejores escuelas secundarias en NY y NJ: ranking 2026-2027 de U.S. News

La excelencia académica vuelve a tener nombres y ubicaciones concretas en Nueva York y Nueva Jersey. El nuevo ranking de U.S. News & World Report sobre las mejores escuelas secundarias públicas de Estados Unidos colocó a varias instituciones de la región entre las más destacadas del país, aunque la distribución de los primeros puestos revela una diferencia notable entre ambos estados.

Para las familias que buscan opciones educativas de alto nivel, el listado ofrece una radiografía especialmente interesante antes del inicio del nuevo ciclo escolar. U.S. News evaluó cerca de 18,000 escuelas secundarias públicas de todo el país para elaborar su clasificación 2026-2027, basada en datos correspondientes al año académico 2024-2025.

El resultado también deja una conclusión clara: las escuelas especializadas y magnet dominan ampliamente los primeros lugares de la clasificación regional.

Nueva Jersey coloca 8 escuelas entre las 100 mejores

Nueva Jersey fue el gran protagonista de la región. High Technology High School, ubicada en Lincroft, alcanzó el puesto número 28 a nivel nacional y se convirtió nuevamente en la escuela secundaria pública mejor posicionada del estado.

La institución, especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también fue reconocida como la mejor escuela STEM del país. Su modelo es altamente selectivo y recibe a menos de 300 estudiantes de distintas localidades del condado de Monmouth.

El segundo puesto estatal correspondió a Edison Academy Magnet School, en Edison, que ocupó el lugar 40 nacional. Después aparecieron Union County Magnet High School, en Scotch Plains, en el puesto 59, y Biotechnology High School, de Freehold, en el 72.

La lista continúa con Woodbridge Academy Magnet School, número 75; Bergen County Academies, en Hackensack, número 78; Academy for Information Technology, en Scotch Plains, número 83; y Bergen County Technical High School – Teterboro, en el puesto 84.

Nueva Jersey logró así colocar 8 instituciones dentro del grupo de las 100 mejores escuelas públicas del país. Además, el estado ocupó el segundo lugar nacional en desempeño general, solo detrás de Massachusetts, de acuerdo con el análisis difundido junto con la clasificación.

Las siguientes escuelas de Nueva Jersey, de acuerdo con nj.com, que aparecen en el listado son Dr. Ronald E. McNair High School, en Jersey City, en el puesto 114, y Academy for Allied Health Sciences, en Scotch Plains, en el 126.

Brooklyn Latin School fue la institución de Nueva York mejor posicionada en el ranking nacional de U.S. News, al alcanzar el puesto 73. (Foto: LM Otero/AP)

Nueva York tiene solo una escuela dentro del top 100

La situación es distinta al otro lado del río Hudson. Brooklyn Latin School fue la única institución de Nueva York que logró ingresar entre las 100 primeras posiciones nacionales, al ubicarse en el puesto 73.

La escuela de Brooklyn quedó por delante de otras instituciones neoyorquinas reconocidas, entre ellas City Honors School, de Buffalo, que alcanzó el puesto 187, y Baccalaureate School for Global Education, ubicada en Long Island, que terminó en el lugar 201.

La presencia de Nueva York en el ranking está condicionada, además, por una particularidad metodológica. De acuerdo con Fox 5 News, el estado no autorizó al College Board a compartir con U.S. News los datos de los exámenes AP. Por esa razón, los indicadores relacionados con preparación universitaria y amplitud del currículo universitario se calcularon utilizando únicamente la participación y el desempeño en exámenes del programa International Baccalaureate.

¿Cómo se elaboró el ranking?

U.S. News no se limitó a medir las calificaciones generales de los estudiantes. La clasificación combina 6 indicadores ponderados para evaluar el desempeño académico y la capacidad de las escuelas para atender a alumnos de diferentes contextos sociales y económicos.

La preparación para la universidad representa el 30% de la puntuación total, mientras que la amplitud del currículo universitario aporta otro 10%. El dominio en las evaluaciones estatales representa 20%, y el desempeño en esas mismas pruebas suma otro 20%.

El rendimiento de estudiantes considerados desfavorecidos aporta 10%, mientras que la tasa de graduación representa el 10% restante.

En el primer lugar nacional quedó Central Magnet School, de Murfreesboro, Tennessee. Le siguieron Signature School, en Indiana; Julia R. Masterman Secondary School, en Pensilvania; Davidson Academy, en Nevada; y School Without Walls High School, en Washington, D.C.

Más allá de los números, el ranking vuelve a poner sobre la mesa una tendencia que suele acompañar a las escuelas situadas en la cima: muchas son instituciones selectivas, magnet o especializadas, con procesos de admisión exigentes y una fuerte concentración en áreas académicas específicas.

Para las familias de Nueva York y Nueva Jersey, la clasificación puede funcionar como una referencia adicional al momento de explorar alternativas educativas. Pero también permite observar algo menos evidente: detrás de los puestos nacionales hay modelos escolares muy distintos, desde pequeños centros especializados en STEM hasta academias con programas internacionales y exigentes planes de preparación universitaria.

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