NYC declara la guerra a empresas de alquiler de autos por sobrecostos ocultos

Una de las grandes quejas de usuarios de autos rentados en la Gran Manzana -muchos de ellos turistas y otros neoyorquinos que no suelen movilizarse en vehículos propios de manera cotidiana-, es que de vez en cuando las compañías les salen con “sorpresitas” inesperadas a la hora de cobrar, que golpean sus bolsillos.

Y en su afan para garantizar que esa práctica se acabe en los cinco condados, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que las autoridades municipales le han declarado la guerra a las compañías abusivas que esconden cobros y al final imponen tarifas no justificadas.

El jefe de la Gran Manzana reveló que adelantaron “un operativo de fiscalización” municipal en empresas de alquiler de automóviles entre mayo y julio, y tras 62 inspecciones se impusieron 56 multas por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad.

“Los neoyorquinos y los visitantes que alquilan un automóvil deben saber exactamente cuánto pagarán antes de salir del establecimiento. Y los trabajadores no deberían tener que preocuparse por costos ocultos añadidos al precio que se les prometió”, aseguró el mandatario local. “Esta administración hará que las empresas rindan cuentas cuando intenten sacar provecho de la confusión”.

El burgomaestre aprovechó para advertir que las agencias de alquiler de automóviles en la ciudad de Nueva York deben respetar todas las reservaciones dentro de la media hora posterior a la hora reservada y al precio acordado, a menos que se informe al consumidor de antemano que la reservación no está garantizada.

Asimismo, las agencias municipales recalcan que las compañías que alquilan vehículos tiene que mostrar públicamente un cartel que explique la norma de la Ley de Protección al Consumidor sobre las reservaciones de alquiler de autos, incluyendo cómo presentar una queja. Asimismo, deben proporcionar un vehículo con capacidad para el mismo número de pasajeros y que satisfaga las necesidades del consumidor si el automóvil reservado no está disponible.

De igual manera las autoridades que defienden al consumidor manifestaron que las compañías tienen la obligación de informar los precios a los consumidores, incluyendo el precio mínimo de alquiler y cualquier condición que afecte esas tarifas.

Y recalcaron que la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad de Nueva York “prohíbe las prácticas comerciales desleales en la venta de bienes y servicios de consumo, incluidas la publicidad engañosa, las ofertas falsas y las promociones con condiciones ocultas”.

La vicealcaldesa de Justicia Económica de la Gran Manzana, Julie Su, también salió en defensa de los usuarios y trabajadores de la industria de alquiler de autmóviles y le recordó a las compañnías que las autoridades municipales vigilarán de cerca que se cumpa la ley y no se violen los derechos de los consumidores.

“Los cargos ocultos y las políticas no divulgadas son un impuesto para los trabajadores que ya tienen dificultades económicas. Por eso la fiscalización por parte del Departamento del Consumidor (DCWP) envía un mensaje claro: esta administración no permitirá que las empresas sorprendan a los neoyorquinos con sobrecostos sobre los que no se les informó”, dijo la funcionaria.

Dentro de los hallazgos en los operativos, “los inspectores constataron que la mayoría de las empresas no exhibían los carteles de precios obligatorios ni informaban los precios según lo requerido, y muchas carecían de una política de reembolso visible”, segun el DCWP.

“Cuando alquila un automóvil, usted merece conocer el precio y la política desde el principio. Y este operativo deja claro que las empresas deben informar sus precios y políticas o afrontar las consecuencias”, dijo el comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine. “El DCWP insta a los consumidores que tengan alguna queja sobre el alquiler de automóviles a presentarla en nyc.gov/Consumers“.