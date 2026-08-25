Supermercados y bodegas se oponen a plan de mercados municipales en Nueva York: otra demanda contra gobierno de Mamdani

Un grupo de supermercados, tiendas de comestibles y bodegas presentó ayer dos demandas contra la alcaldía de Nueva York debido a los planes de abrir varias tiendas de comestibles gestionadas por el municipio, argumentando que sus precios subvencionados generarán una competencia desleal para un sector que ya atraviesa dificultades.

Multicultural Business Coalition (MBC), una organización sin fines de lucro que representa a supermercados, tiendas de comestibles y bodegas, presentó dos demandas ante el Tribunal Supremo del condado Nueva York, argumentando que el plan introduciría una competencia desleal para un sector local en dificultades que ya opera con márgenes de beneficio reducidos. La coalición afirma que el plan perjudicará especialmente a los negocios propiedad de inmigrantes y minorías. Muchos miembros de la coalición “no pueden competir con las tiendas de comestibles municipales y, por lo tanto, se verán obligados a cerrar sus negocios”, señala la demanda, citada por The Wall Street Journal.

Se trata de uno de los planes más polémicos del alcalde Zohran Mamdani desde su campaña electoral de 2025 y que llevó incluso a una división entre los miembros de la asociación Bodegas Unidas de América (UBA) en octubre. La alcaldía también enfrenta recientes demandas por dos otras grandes propuestas de Mamdani: el congelamiento de las rentas y el “impuesto a los ricos” por segundas viviendas (pied-à-terre).

Mamdani insiste en que hay suficientes clientes para todos. “Sigo confiando plenamente tanto en la legalidad como en la importancia de nuestra iniciativa para ofrecer cinco tiendas de comestibles gestionadas por la ciudad -una en cada distrito- a los habitantes de nuestra urbe”, declaró ayer.

La construcción de las cinco tiendas costará $70 millones de dólares, según estimaciones preliminares, y el Ayuntamiento no ha precisado cuánto les costará subvencionar los descuentos, comentó New York Post el mes pasado.

Está previsto que la primera tienda subvencionada por la ciudad abra en El Bronx el próximo año, seguida por las de los demás distritos para el año 2029. En East Harlem se planea construir una tienda de comestibles subvencionada por la ciudad justo enfrente de una bodega. El establecimiento se ubicará en el antiguo mercado “La Marqueta” y promete ofrecer un ahorro de 30% en productos básicos. Pero no todos están aplaudiendo ese plan: “Van a perjudicar el negocio; hay familias que mantener. Y las personas que trabajan aquí perderán su empleo“, afirmó Ricardo Rivera en declaraciones a ABC News.

Otra clienta comentó que, si bien agradece los precios más bajos, no está dispuesta a aceptarlos a costa de que otros negocios cierren. “Eso no es normal. Debería haber una competencia justa”, señaló Elizabeth Girodes.

“Para muchos ese descuento del 30% marca la diferencia entre pasar la velada cenando en familia o tener que trabajar otro turno doble para llegar a fin de mes”, declaró Mamdani el mes pasado, cuando las autoridades anunciaron más detalles de la propuesta.

Además del proyecto de mercados municipales, los dueños llevan años denunciando que el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, según la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.