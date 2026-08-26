Quiénes reciben pagos del Seguro Social de hasta $5,181 el día de hoy

Un nuevo grupo de jubilados recibe este miércoles 26 de agosto su pago mensual del Seguro Social. Se trata de la tercera y última ronda regular de depósitos programada para este mes, y algunos beneficiarios pueden recibir hasta $5,181.

Quiénes reciben su pago este 26 de agosto

El calendario de pagos distribuye los beneficios de jubilación en diferentes fechas de acuerdo con el día de nacimiento de los beneficiarios.

Según el Washington Examiner, citando el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), este miércoles corresponde el turno a los jubilados nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes.

Los otros dos grupos ya recibieron sus depósitos.

Los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes tuvieron programado su pago para el 12 de agosto, mientras que quienes nacieron entre el 11 y el 20 lo recibieron el 19 de agosto.

De esta manera, el depósito del 26 de agosto completa las tres rondas regulares de pagos de jubilación correspondientes al mes.

Quiénes pueden recibir hasta $5,181 al mes

Recibir un pago este miércoles no significa que todos los beneficiarios obtendrán $5,181.

Esa cantidad corresponde al beneficio máximo de jubilación en 2026 para determinados trabajadores que reúnen los requisitos necesarios y esperaron hasta los 70 años para comenzar a cobrar.

La cantidad que recibe cada persona depende de distintos factores, entre ellos su historial de ingresos, cuánto aportó al Seguro Social, durante cuántos años realizó esas contribuciones y la edad a la que decidió solicitar la jubilación.

La edad mínima para comenzar a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social es 62 años.

Sin embargo, comenzar a cobrarlos a esa edad puede producir un pago mensual considerablemente menor que esperar varios años.

De acuerdo con las cifras de la SSA, el beneficio máximo para una persona que comienza a recibir sus pagos a los 62 años en 2026 puede llegar a $2,969 mensuales.

Para quien espera hasta los 70 años, el máximo puede alcanzar $5,181 al mes.

Esto representa una diferencia de hasta $2,212 mensuales entre ambos máximos. Los beneficiarios pueden consultar una estimación personalizada de sus futuros pagos mediante las herramientas de cálculo de la SSA.

Cómo se financian los pagos del Seguro Social

El programa se financia principalmente mediante los impuestos sobre la nómina que pagan trabajadores y empleadores. Esas contribuciones sostienen los beneficios que reciben actualmente millones de jubilados.

Sin embargo, el financiamiento a largo plazo continúa siendo uno de los principales desafíos del programa.

El Washington Examiner señala que, según un informe de los fideicomisarios, el fondo destinado a los beneficios de jubilación podría agotar sus reservas en 2032 debido, entre otros factores, al aumento en el número de jubilados y a una fuerza laboral proporcionalmente menor.

Eso no significa que los pagos desaparecerían automáticamente en esa fecha, pero sí que, si el Congreso no adopta medidas, los ingresos disponibles podrían ser insuficientes para cubrir los beneficios programados en su totalidad.

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