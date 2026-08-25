Seguro Social: quiénes reciben su pago el 26 de agosto

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado un nuevo pago para finales de agosto, por lo que algunos beneficiarios todavía esperan recibir su dinero correspondiente a este mes.

La fecha de depósito no es igual para todos. La SSA distribuye los beneficios de acuerdo con un calendario que toma en cuenta, entre otros factores, la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

El pago será el miércoles 26 de agosto

El miércoles 26 de agosto está programado el último pago regular del Seguro Social correspondiente a agosto.

Ese depósito será para los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y SSDI cuya fecha de nacimiento se encuentra entre los días 21 y 31 del mes.

Quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibieron su pago el segundo miércoles de agosto, mientras que los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 lo recibieron el tercer miércoles.

De esta manera, el calendario de agosto queda distribuido en tres grupos según el día de nacimiento.

¿Quiénes ya recibieron su dinero?

La SSA comenzó el calendario de pagos de agosto con los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Después se realizaron los pagos correspondientes a las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997. También se contemplaron los casos de beneficiarios que reciben tanto SSI como un beneficio del Seguro Social.

Para el resto de los jubilados, sobrevivientes y beneficiarios de SSDI, los depósitos se distribuyen durante los tres miércoles correspondientes al calendario mensual.

Así funciona el calendario del Seguro Social

La SSA utiliza un esquema que permite identificar la fecha aproximada en la que cada beneficiario recibirá su pago.

El calendario regular establece las siguientes fechas:

Segundo miércoles: personas nacidas entre el día 1 y el 10.

personas nacidas entre el día 1 y el 10. Tercer miércoles: personas nacidas entre el día 11 y el 20.

personas nacidas entre el día 11 y el 20. Cuarto miércoles: personas nacidas entre el día 21 y el 31.

Este sistema se aplica a los pagos regulares de jubilación, sobrevivientes y SSDI que no pertenecen a los grupos con fechas de pago específicas al inicio del mes.

¿Qué pasa con los pagos de SSI?

La SSI tiene un calendario diferente al de los pagos regulares del Seguro Social.

Por lo general, la SSA programa el pago de SSI para el primer día de cada mes. En el caso de los beneficiarios que reciben tanto SSI como Seguro Social, el pago de SSI se realiza el primer día y el beneficio del Seguro Social el tercer día.

Los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997 también pertenecen a un grupo con una fecha específica de pago, establecida para el tercer día del mes.

¿Cómo reciben ahora el dinero los beneficiarios?

Los pagos del Seguro Social se realizan actualmente mediante medios electrónicos. Entre las opciones disponibles se encuentra el depósito directo y la tarjeta de débito utilizada para recibir los beneficios.

Los cheques enviados por correo dejaron de utilizarse como método habitual de pago en septiembre de 2025. Por eso, las personas que todavía tenían esa modalidad deben actualizar su información para continuar recibiendo sus beneficios.

El cambio busca que los pagos lleguen directamente al beneficiario sin depender del envío de un cheque físico.

¿Qué ocurre si la fecha cae en fin de semana o feriado?

El calendario puede modificarse cuando una fecha de pago coincide con un fin de semana o día festivo federal.

En esos casos, la SSA adelanta el depósito al día hábil anterior. Esto permite que los beneficiarios reciban el dinero antes de la fecha que originalmente aparecía en el calendario.

Para agosto de 2026, el último pago regular está previsto para el miércoles 26 de agosto, correspondiente a las personas nacidas entre el 21 y el 31.

Por lo tanto, quienes pertenecen a ese grupo son los beneficiarios que todavía tienen programado recibir el pago regular del Seguro Social antes de que termine el mes.

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