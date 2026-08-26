Real Madrid golea a Real Sociedad en su estreno en el Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé se lució con un hat-trick y Vini se lució con asistencia y gol

Real Madrid's Kylian Mbappe and Vinicius Junior celebrate after scoring during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Real Madrid suma 2 victorias en 2 partidos. Crédito: Manu Fernandez | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad y consiguió su segundo triunfo de la temporada en la nueva era de José Mourinho.

Kylian Mbappé se llevó el balón con un hat-trick, sus primeros tres goles de la campaña. Vinicius Jr. también aportó un gol y una asistencia, mientras que Jude Bellingham aportó dos asistencias.

Con este resultado, el Madrid suma 6 de 6 puntos posibles y se une a la estela de líderes de LaLiga en este arranque de campaña.

El Barcelona podrá igualar los 6 puntos del Real Madrid en su partido de este jueves frente a Athletic Club de Bilbao en el Spotify Camp Nou.

Mbappé y Vinicius liquidan a la Real Sociedad

El delantero francés abrió el marcador en el minuto 40 luego de un pase de Valverde y con un gran movimiento logró marcar el 1-0.

Real Sociedad consiguió el empate en un mal repliegue de la defensa del madrid en el 44 e irse con el empate a medio tiempo.

Pero en el segundo tiempo Kylian Mbappé apareció como en el Mundial 2026 tras una gran pared con Bellingham para el 2-1 en el minuto 60.

La defensa de la Real Sociedad se rompió y el Madrid aprovechó nuevamente con la combinación de Bellingham a Vinicius, quien solo empujó el balón.

Y finalmente, Vini asistió a Mbappé para el 4-1 definitivo y sellar los tres puntos que llevan al Real Madrid con un pleno.

El conjunto merengue jugará el próximo domingo en casa ante el Málaga, equipo recién ascendido a LaLiga.

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