Real Madrid golea a Real Sociedad en su estreno en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad y consiguió su segundo triunfo de la temporada en la nueva era de José Mourinho.

Kylian Mbappé se llevó el balón con un hat-trick, sus primeros tres goles de la campaña. Vinicius Jr. también aportó un gol y una asistencia, mientras que Jude Bellingham aportó dos asistencias.

Con este resultado, el Madrid suma 6 de 6 puntos posibles y se une a la estela de líderes de LaLiga en este arranque de campaña.

El Barcelona podrá igualar los 6 puntos del Real Madrid en su partido de este jueves frente a Athletic Club de Bilbao en el Spotify Camp Nou.

Kylian Mbappé with a brace to put Real Madrid in front! ? pic.twitter.com/cv7JzwoRcL — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2026

Mbappé y Vinicius liquidan a la Real Sociedad

El delantero francés abrió el marcador en el minuto 40 luego de un pase de Valverde y con un gran movimiento logró marcar el 1-0.

Real Sociedad consiguió el empate en un mal repliegue de la defensa del madrid en el 44 e irse con el empate a medio tiempo.

Pero en el segundo tiempo Kylian Mbappé apareció como en el Mundial 2026 tras una gran pared con Bellingham para el 2-1 en el minuto 60.

La defensa de la Real Sociedad se rompió y el Madrid aprovechó nuevamente con la combinación de Bellingham a Vinicius, quien solo empujó el balón.

Y finalmente, Vini asistió a Mbappé para el 4-1 definitivo y sellar los tres puntos que llevan al Real Madrid con un pleno.

KYLIAN MBAPPÉ COMPLETES HIS HAT TRICK ? pic.twitter.com/9sWDORpHyl — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2026

El conjunto merengue jugará el próximo domingo en casa ante el Málaga, equipo recién ascendido a LaLiga.

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