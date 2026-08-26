Serena Williams y Venus Williams jugarán dobles femenino en US Open

Las hermanas Venus y Serena Williams recibieron una carta de invitación (‘wild card’) para disputar el torneo de dobles femenino en el Abierto de Estados Unidos, informó este miércoles la organización.

Venus, de 46 años, y Serena, de 44, vienen de disputar el dobles femenino del Abierto de Cincinnati, donde cayeron en primera ronda.

Fue su primera aparición juntas en cuatro años, precisamente desde que fueron eliminadas también a las primeras de cambio en el Abierto de Estados Unidos 2022. Las dos hermanas han ganado 14 títulos de ‘Grand Slam’ -9 veces el torneo de EE.UU.- y tres medallas de oro olímpicas como pareja.

En esta semana también compitieron la pareja de Djokovic y Sabalenka quedando eliminadas en primera ronda. Mientras que Roger Federer estuvo participando en encuentros de exhibición.

The sister duo is BACK!



Serena and Venus Williams have received a wild card into the 2026 US Open Women's Doubles Championship. pic.twitter.com/YD9traRQ8d — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Serena Williams y Carlos Alcaraz se despiden del dobles mixtos de US Open

Serena, que no participará en el cuadro individual, jugó este martes el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz, donde mostró un buen nivel, pero no fue suficiente para pasar de segunda ronda.

Carlos Alcaraz, en su regreso cuatro meses después de sufrir una lesión de muñeca, y la leyenda estadounidense Serena Williams, se despidieron este martes del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos en los cuartos de final, doblegados (5-4 y 4-1) por la pareja formada por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

Alcaraz regresará a competir en categoría individual en el Abierto de Estados Unidos, del que es vigente campeón y que arranca este domingo.

Venus sí que competirá en individuales gracias a una carta de invitación de la organización.

El Abierto de Estados Unidos también dio a conocer este miércoles la baja del brasileño Joao Fonseca, número 26 de la ATP, del cuadro individual masculino.

Sigue leyendo:

Italia retira apoyo a Gianni Infantino para su reelección en FIFA tras intento de privatizar el Mundial

Nueva York despide a la pareja Serena Williams y Carlos Alcaraz tras caer eliminados en dobles mixtos del US Open