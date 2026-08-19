15 monedas que podrías tener guardadas y valen una fortuna

Una moneda que parece común puede esconder un valor inesperado. Pequeños errores de acuñación, marcas ausentes o variaciones de diseño han convertido algunas piezas estadounidenses en objetos que han alcanzado precios desde miles de dólares hasta más de $1 millón entre los amantes de la numismática.

1. 2004-D Wisconsin Extra Leaf High Quarter

Esta moneda de 25 centavos presenta una hoja adicional junto a la mazorca de maíz. Existen versiones High Leaf y Low Leaf. Un ejemplar MS65 de la variante High Leaf se vendió por $18,000 en 2020.

2. 1979-P Wide Rim Susan B. Anthony Dollar

La versión valiosa tiene un borde más ancho y la fecha aparece muy cerca de este. Un ejemplar calificado MS67+ alcanzó $8,268.75 en abril de 2025.

3. 2000-P Cheerios Sacagawea Dollar

La Casa de Moneda entregó 5,500 dólares Sacagawea a General Mills para una promoción de Cheerios. Algunas piezas presentan mayor detalle en las plumas de la cola del águila. Una MS68 se vendió por $10,200.

4. 1983 Doubled Die Reverse Lincoln Cent

El error produce una duplicación visible en palabras como UNITED, E PLURIBUS UNUM y ONE CENT. Una pieza MS68 Red alcanzó $7,050.

5. 1972 Type 2 Eisenhower Dollar

El detalle clave se encuentra en la Tierra representada en el reverso, donde las islas debajo de Florida aparecen poco definidas. Un ejemplar MS66 se vendió por $14,400.

6. 1992-D Close AM Lincoln Cent

En esta variedad, la A y la M de AMERICA aparecen prácticamente juntas. Se han descubierto poco más de 100 ejemplares y uno MS65 Red llegó a $14,100.

7. 1972 Doubled Die Obverse Lincoln Cent

Presenta una fuerte duplicación en la fecha, LIBERTY e IN GOD WE TRUST. Un ejemplar MS67+ Red alcanzó $14,400 en 2019.

8. 1990 No S Proof Lincoln Cent

La rareza no es simplemente un centavo sin marca. Debe tratarse de una moneda Proof que debía llevar la S de San Francisco. Se conocen menos de 200 y una llegó a $20,700.

9. 1968 No S Proof Roosevelt Dime

Algunos dimes Proof fueron acuñados por error sin la S. Solo se conocen unas cuantas decenas y un ejemplar PR67 alcanzó $40,250.

10. 1937-D Three-Legged Buffalo Nickel

El pulido excesivo del troquel eliminó gran parte de una de las patas delanteras del bisonte. Una pieza MS66+ se vendió por $99,875 en 2021.

11. 1955 Doubled Die Lincoln Cent

Es uno de los errores más conocidos: la duplicación de la fecha y las inscripciones puede verse incluso sin gran aumento. Un ejemplar MS65+ Red alcanzó $114,000.

12. 1969-S Doubled Die Lincoln Cent

La variedad auténtica presenta una fuerte duplicación en las letras y la fecha. Una moneda MS64+ Red se vendió por $97,600 en enero de 2026.

13. 1944-S Steel Lincoln Cent

En 1944 los centavos ya debían fabricarse nuevamente en bronce, pero algunos fueron acuñados sobre planchas de acero sobrantes. Solo se conocen dos ejemplares; uno llegó a venderse por $490,500 en 2025.

14. 1975 No S Proof Roosevelt Dime

Solo se conocen dos ejemplares de este dime Proof sin la marca S. Uno alcanzó $456,000 en 2019 y el otro $506,250 en octubre de 2024.

15. 1943-D Bronze Lincoln Cent

Es la pieza más valiosa de la lista. Los centavos de 1943 normalmente eran de acero, pero este ejemplar de Denver fue acuñado en bronce. Solo se conoce uno: se vendió de forma privada por $1.7 millones en 2010 y posteriormente por $840,000 en 2021.

24/7 Wall St. advierte que el año de una moneda por sí solo no determina su valor.

La autenticidad, el tipo exacto de error, la conservación y la certificación profesional son fundamentales, ya que existen falsificaciones, modificaciones y errores mecánicos que pueden parecer variedades auténticas.

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