5 alimentos que tienen sal oculta y pueden dañar tus riñones

La alimentación tiene millones de curiosidades y una de ellas es que no es necesario añadir sal a la comida para probablemente exceder la cantidad ideal de sodio al día.

Existen alimentos que, a pesar de que su sabor no es salado, podrían contener cantidades elevadas de este mineral, por lo que se convierte en un peligro para tus riñones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda que los adultos y niños mayores de 14 años consuman menos de 2,300 miligramos de sodio al día. Sin embargo, es común que esa cantidad se exceda de los límites.

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5 alimentos con sal oculta y no lo sabías

1. Pan de molde

Una rebanada de pan empaquetado no se siente salada, sin embargo, un artículo de la Universidad de Harvard explica que para su conservación y característica textura, la industria utiliza grandes cantidades de sal y otros ingredientes con sodio.

Comer varias porciones durante el día puede hacer que el consumo acumulado sea mayor de lo esperado.

2. Salsas comerciales

Algunas salsas como la kétchup, mostaza y barbecue pueden contener mucho sodio. La sal se utiliza para equilibrar sabores, conservar el producto y potenciar determinadas características.

El problema es que suelen consumirse como acompañamiento, por lo que es fácil añadir varias cucharadas sin contabilizar el sodio que aportan.

3. Quesos

Especialmente algunos quesos curados pueden concentrar cantidades importantes de sodio. La sal participa en procesos relacionados con su elaboración y conservación.

En este caso, es importante chequear la información nutricional y comparar distintas variedades antes de comprar.

4. Verduras y legumbres enlatados

Los guisantes, garbanzos y otros alimentos enlatados pueden contener sodio procedente del líquido de cobertura.

La recomendación es escurrirlos y, cuando corresponda, enjuagarlos antes de consumirlos para reducir parte de la sal presente.

5. Bollería industrial y galletas

Pese a que son productos dulces, también contienen mucho sodio. El doctor Héctor Escutia, de origen mexicano y especializado en Cardiología Intervencionista, explica que entre los ingredientes de la bollería industrial pueden aparecer bicarbonato sódico y otros aditivos que contienen sodio y se utilizan durante la elaboración.

¿Cómo reducir el consumo de sodio?

Una de las mejores estrategias es revisar la etiqueta de información nutricional y comparar productos similares. La FDA señala que el contenido de sodio puede variar ampliamente entre alimentos, incluso dentro de una misma categoría.

Como referencia, un alimento con 5% o menos del valor diario de sodio por porción se considera bajo, mientras que uno con 20% o más se considera alto.

También conviene reducir alimentos como carnes frías, pizza, burritos y tacos, tanto en casa como al comer fuera. Asimismo, sustituir parte de la sal por hierbas, especias y mezclas de condimentos sin sal permite aportar sabor sin aumentar tanto el consumo de sodio.

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