Beneficios del diente de león: protege los riñones, el hígado… ¿y podría curar el cáncer?

El diente de león ha sido objeto de diversos estudios científicos recientes. La razón es que la planta silvestre goza de compuestos beneficiosos capaces de proteger los riñones, el hígado y se perfila como un aliado de los tratamientos contra el cáncer.

Gracias a sus vitaminas, minerales, inulina, fitoesteroles, aminoácidos y antioxidantes, expertos han evaluado sus posibles efectos en la salud renal y hepática. Sin embargo, su vínculo frente al cáncer es lo que más llama la atención, aunque la evidencia todavía tiene límites importantes.

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¿Cómo beneficia el diente de león al hígado y riñones?

Diversos estudios han concluido que el diente de león podría proteger el hígado de daños provocados por ciertos medicamentos y compuestos químicos. Asimismo, su consumo favorece la regeneración de las células de este órgano y la disminución de grasa acumulada en él.

Además, esta planta contiene polifenoles, flavonoides y polisacáridos capaces de reducir el estrés oxidativo y la inflamación, dos procesos relacionados con numerosas enfermedades hepáticas.

En cuanto a los riñones, el principal beneficio está relacionado con su efecto diurético. Al estimular la producción de orina, puede favorecer la eliminación del exceso de líquidos y ayudar como complemento en el tratamiento de infecciones urinarias o casos de retención de líquidos, siempre bajo supervisión médica.

A diferencia de otros diuréticos naturales, algunos estudios señalan que contribuye a eliminar líquidos sin provocar una pérdida importante de potasio.

¿Podría el diente de león combatir el cáncer?

Un par de casos clínicos documentados en internet llamaron la atención de la oncóloga Caroline Hamm sobre las posibles propiedades anticancerígenas del diente de león. La profesional contactó al bioquímico Siyaram Pandey, de la Universidad de Windsor, para iniciar una investigación sobre el extracto de raíz de esta planta.

Asimismo, el equipo de Pandey ha publicado una serie de estudios preclínicos en los que el extracto de raíz del diente de león ha demostrado la capacidad de destruir selectivamente células de leucemia, melanoma, cáncer colorrectal, de páncreas, próstata y algunos tipos de cáncer de mama, mientras preservaba las células sanas.

Los expertos explican que el extracto induce la apoptosis o muerte programada de las células tumorales, altera el funcionamiento de sus mitocondrias, incrementa el estrés oxidativo dentro de las células cancerosas. Además, podría activar mecanismos de autofagia, un proceso mediante el cual estas terminan degradándose.

Hace falta más investigación

Pese a que los resultados de estos estudios son prometedores, de momento son solo obtenidos en laboratorio y en modelos animales, no existen ensayos clínicos en humanos que confirmen que el diente de león podría curar el cáncer.

El doctor Prasanth Reddy, oncólogo médico, asegura que tener hallazgos preclínicos creíbles es parte importante para más adelante seguir descubriendo beneficios y en todo caso el desarrollo de fármacos.

Sin embargo, lo más importante son los resultados en pacientes. “Muchos compuestos, incluidos productos naturales y fármacos sintéticos, demuestran una impresionante actividad anticancerígena in vitro, pero en última instancia no logran mostrar un beneficio significativo en los ensayos clínicos en humanos”, así lo aseguró a The Epoch Times.

En este sentido, los especialistas insisten en que el diente de león puede utilizarse como una terapia complementaria cuando el equipo médico lo considere adecuado, pero nunca debe sustituir los tratamientos oncológicos convencionales.

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