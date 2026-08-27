Clima en NYC: lluvias intensas, inundaciones y tormentas severas este jueves

La ciudad de Nueva York tendrá este jueves una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas en distintos puntos de la región triestatal. Un frente frío avanzará sobre el área y podría convertir algunas horas de la tarde en un verdadero desafío para quienes deban desplazarse por la ciudad.

Ante este escenario, según PIX 11 News, las autoridades municipales emitieron un aviso de tráfico entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.(ET), periodo en el que se recomienda extremar las precauciones. El mayor peligro estará relacionado con las precipitaciones torrenciales y las tormentas capaces de generar inundaciones en calles, carreteras y pasos inferiores.

¿A qué hora lloverá más en Nueva York?

Los pronósticos apuntan a lluvias dispersas y tormentas eléctricas que aparecerán de manera intermitente y podrían intensificarse a medida que aumente la humedad atmosférica. Los fenómenos meteorológicos más severos ocurrirían antes de las 11:00 p.m. ET).

Además, una vigilancia de inundaciones entrará en vigor al mediodía para sectores de la región triestatal. El área con mayor riesgo se extenderá desde la NYC hacia el oeste, alcanzando zonas del centro de Nueva Jersey.

Las precipitaciones podrían alcanzar tasas de 2 pulgadas por hora o incluso superiores en los núcleos de tormenta más fuertes. La mayor parte del área recibiría menos de 2 pulgadas acumuladas, pero los sectores donde las tormentas permanezcan estacionarias podrían registrar cantidades mucho mayores, de hasta 5 pulgadas o más.

Pueden registrarse inundaciones severas en algunos distritos de la ciudad. (Foto: Kevin Hagen/AP)

Tormentas severas y fuertes ráfagas

La lluvia no será el único elemento que obligará a permanecer atentos. Las tormentas más intensas podrían estar acompañadas por fuertes vientos, granizo e incluso uno o 2 tornados.

Las zonas centrales y septentrionales de Nueva Jersey presentan especial potencial para el desarrollo de estas tormentas, aunque sus efectos podrían extenderse hacia otras áreas de la región.

En Nueva York, las temperaturas máximas rondarán los 80°F (27°C), en una jornada en la que la sensación será muy distinta a la de un típico día veraniego debido al aumento de la nubosidad, la humedad y las precipitaciones.

Para quienes tengan que salir, la recomendación es no conducir, caminar ni desplazarse en bicicleta por zonas inundadas. El agua puede ocultar obstáculos, desniveles o cables eléctricos, mientras que una corriente aparentemente poco profunda puede arrastrar a una persona o incluso un vehículo.

Los residentes de viviendas con sótano también deberían prestar atención a la evolución del tiempo y estar preparados para trasladarse a niveles superiores si el agua comienza a ingresar rápidamente.

¿Y qué pasará con las playas?

Si el plan para este jueves incluía acercarse a la costa, quizá sea mejor cambiarlo. Existe un alto riesgo de corrientes de resaca potencialmente mortales en sectores de Brooklyn, Queens y Long Island expuestos al Atlántico.

La combinación de condiciones marítimas adversas y tormentas convierte la costa en un lugar especialmente poco recomendable durante las horas de mayor inestabilidad.

Los neoyorquinos pueden recibir avisos de emergencia directamente en sus teléfonos enviando un mensaje de texto con la palabra “NOTIFYNYC” al 692-692.

El tiempo mejorará antes del fin de semana

La buena noticia es que este episodio de tiempo severo tendrá una duración limitada. El viernes todavía podría comenzar con abundante nubosidad y algunos chubascos, pero el frente frío se desplazará hacia el mar durante la tarde.

A partir del sábado, el panorama cambiará de manera notable. La humedad disminuirá y regresarán condiciones mayormente soleadas y secas, con temperaturas máximas agradables en los bajos y medios 80°F (27°C).

Sigue leyendo:

* Cambio climático y “El Niño”: océanos alcanzan la temperatura más alta jamás registrada

* Los estados de EE.UU. que podrían recibir grandes nevadas este invierno por “El Niño”

* ¿Cuándo llegará la primera nevada a EE.UU. en este 2026?