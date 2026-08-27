Hawaii ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar cerdos rescatados

Vivir una temporada en Hawaii sin pagar alquiler puede parecer una fantasía, pero existe una propuesta que cambia por completo la idea de unas vacaciones en el paraíso.

Selah’s Pig Sanctuary, un refugio ubicado en Keaau, en la Isla Grande, busca personas dispuestas a incorporarse a su equipo de voluntarios y colaborar durante 20 horas a la semana en el cuidado de cerdos rescatados.

A cambio del trabajo, el santuario proporciona alojamiento dentro de sus instalaciones, además de electricidad y conexión a internet. No se trata, sin embargo, de un empleo remunerado ni de una estancia turística convencional. El acuerdo funciona mediante un intercambio: el voluntario aporta parte de su tiempo y esfuerzo, mientras la organización cubre determinados gastos básicos de vivienda.

La iniciativa puede resultar especialmente atractiva para quienes desean conocer Hawaii desde una perspectiva muy distinta a la de los grandes complejos turísticos. En lugar de hoteles frente al océano y jornadas de playa, la experiencia transcurre en un entorno rural, rodeado de animales que han llegado al santuario después de sufrir abandono, maltrato o negligencia.

Una vida diferente en la Isla Grande

Las aproximadamente 20 horas semanales de colaboración están dedicadas a distintas tareas relacionadas con el bienestar de los animales. Una parte importante de la rutina consiste en preparar y proporcionar alimentos, renovar el agua y participar en los cuidados cotidianos de los cerdos.

También se realizan controles básicos para comprobar el estado de los animales y detectar posibles necesidades. El trabajo requiere constancia y, sobre todo, disposición para ensuciarse las manos. Quienes participen deberán estar preparados para realizar actividades físicas y pasar buena parte de su jornada al aire libre.

El mantenimiento de las instalaciones ocupa igualmente un lugar importante. Entre las labores previstas aparecen la limpieza de los recintos y las zonas de descanso, así como diferentes trabajos de mantenimiento. El programa contempla además tareas de vallado, jardinería y compostaje.

A ello se suman actividades de socialización y enriquecimiento para los cerdos. Estas dinámicas buscan estimular a los animales y favorecer su bienestar, de modo que la experiencia no consiste simplemente en alimentarlos y limpiar sus espacios, sino en participar activamente en su cuidado.

El atractivo, precisamente, está en esa convivencia. El voluntario puede disponer del resto de su tiempo para conocer la isla, pero debe asumir que durante las horas acordadas tendrá responsabilidades concretas dentro del santuario.

No es necesario ser experto en animales

Uno de los aspectos que amplía las posibilidades de esta convocatoria es que no se exige experiencia previa con animales. Haber trabajado en una granja, clínica veterinaria o refugio puede ser un punto a favor, pero no constituye una condición indispensable para presentar una candidatura.

El santuario busca principalmente personas responsables, interesadas en el bienestar animal y que se sientan cómodas con el trabajo manual y las actividades al aire libre. También resulta importante tener autonomía y comprender que se trata de una experiencia de convivencia en un ambiente rural.

Las estancias preferidas son de entre 3 y 6 meses, aunque las incorporaciones se realizan de manera continua y dependen de las plazas disponibles. El alojamiento puede ser individual o compartido, según las condiciones existentes cuando llegue cada participante.

Hay, además, una diferencia fundamental respecto a un trabajo tradicional: no existe un salario en efectivo. La compensación consiste en la vivienda dentro del santuario, junto con electricidad, internet y otros servicios básicos.

¿Qué debe pagar el voluntario?

Que el alojamiento sea gratuito no significa que toda la experiencia carezca de gastos. Los participantes deberán hacerse cargo de su viaje hasta Hawaii, alimentación y gastos personales durante la estancia.

Para quienes viajen desde fuera de Estados Unidos existe además un asunto que requiere especial atención. Antes de comprar un boleto de avión o comprometerse con el programa, los interesados deben comprobar qué autorización migratoria corresponde a su situación. El hecho de que una organización ofrezca alojamiento a cambio de determinadas tareas no implica automáticamente que cualquier persona pueda ingresar al país y realizar esas actividades bajo las mismas condiciones.

¿Cómo solicitar una plaza?

Los interesados pueden presentar su candidatura mediante el formulario habilitado por Selah’s Pig Sanctuary. La convocatoria solicita información como el currículum, una carta de presentación y la fecha aproximada en la que el candidato podría comenzar.

También es necesario explicar por qué se desea vivir y colaborar en el santuario, qué espera obtener el participante de la experiencia y si cuenta con antecedentes trabajando con animales.

El plazo actual para solicitar una plaza permanece abierto hasta el 1 de enero de 2027. Para quienes busquen una manera poco convencional de pasar varios meses en Hawaii, la propuesta combina alojamiento sin coste con una responsabilidad concreta: cuidar, limpiar y acompañar a animales que necesitan una segunda oportunidad.

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