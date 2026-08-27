Pleno de Liga MX: Así quedan las semifinales de la Leagues Cup

La Leagues Cup ya conoce a sus cuatro semifinalistas tras una jornada vibrante de cuartos de final. Monterrey, León, Toluca y América firmaron su boleto a la penúltima ronda del torneo internacional, garantizando un dominio absoluto de la Liga MX en la lucha por el título.

LIGA MX DOMINIO TOTAL CRUCES DE SEMIFINALES Leagues Cup LLAVE 1 POR DEFINIR FECHA 🤠 Monterrey LIGA MX VS 🦅 América LIGA MX LLAVE 2 POR DEFINIR FECHA 🦁 León LIGA MX VS 😈 Toluca LIGA MX

Monterrey avanza con golazo agónico de Orbelín Pineda

Los Rayados de Monterrey vencieron 2-1 al Chicago Fire en un duelo apretado para convertirse en el primer clasificado del torneo.

Víctor Guzmán adelantó a la Pandilla en el tiempo añadido de la primera mitad (45+4′). Philip Zinckernagel devolvió la paridad al marcador al 59′ para la causa de la MLS.

Orbelín Pineda selló el pase regio al 83′ con un zapatazo de volea desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta rival.

León firma goleada, mantiene paso perfecto y acecha el título

El Club León no tuvo piedad al golear 3-0 al Real Salt Lake, extendiendo su racha invicta a cuatro victorias consecutivas en la competición.

Diber Cambindo madrugó a la zaga rival para abrir el marcador al 21′. Sebastián Vegas incrementó la diferencia al 66′ tras una jugada a balón parado. Cambindo consumó la goleada y su doblete personal al 72′.

Toluca aprovecha la ventaja numérica y asegura semifinal mexicana

Los Diablos Rojos del Toluca se impusieron 2-0 al Austin FC en un choque condicionado por la expulsión de Joseph Rosales al minuto 40, lo que dejó al conjunto texano mermado durante más de la mitad del partido.

Helinho rompió el cero cobrando de manera efectiva desde el punto penal al 53′. Jorge Díaz Price liquidó las acciones en la última jugada del encuentro al 90+7′.

América domina a Columbus Crew y confirma el pleno de la Liga MX

Las Águilas del América derrotaron 2-0 al Columbus Crew en una exhibición sólida de principio a fin. El guardameta Rodolfo Cota fue la gran figura defensiva al mantener su valla invicta con intervenciones clave.

Raphael Veiga adelantó al conjunto azulcrema. Brian Rodríguez puso cifras definitivas para certificar el boleto americanista.

Sigue leyendo:

Real Madrid golea a Real Sociedad en su estreno en el Santiago Bernabéu

Atlético de Madrid rechaza traspaso de Julián Álvarez al Barcelona de forma unánime