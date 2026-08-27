Atlético de Madrid rechaza traspaso de Julián Álvarez al Barcelona de forma unánime

Atlético de Madrid emitió un comunicado este jueves para rechazar “de forma unánime” la posibilidad de negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”, remarcó el club sobre la opinión de los miembros del citado consejo.

“Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, añadió el comunicado.

En meses anteriores, Barcelona envió una oferta de 100 millones de euros a pagar en seis plazos al Atlético de Madrid, que se remitió a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros e insistió en que no iba a negociar su venta.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



?? https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

Julián Álvarez quiere el traspaso y no está entrenando

Julián Alvarez declaró, durante el Mundial 2026 que “lo mejor para todos es una transferencia” y apuntó que quiere “cumplir” su “sueño” y que ya había comunicado a la directiva del Atlético que quería ir a otro equipo.

El pasado domingo, en el encuentro ante el Villarreal en el Metropolitano, en la vuelta a la competición del atacante argentino, Julián Alvarez fue duramente abucheado por el público cuando salió al calentamiento y entró al terreno de juego en el minuto 66.

Por decisión del club, para protegerlo de más silbidos, el jugador no participó en el saludo final del equipo a la afición, que comienza en el fondo sur, donde se ubica el grupo ultra.

El delantero argentino no se ha entrenado ni este miércoles ni este jueves por una indisposición, una vez que continúa con malestar tras pasar una mala noche del martes al miércoles, según informó el club rojiblanco.

El Barcelona, a través de Joan Laporta, su presidente, insistió el miércoles en que su interés en fichar a Julián Alvarez sigue en la actualidad: “La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador”.

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