4 fármacos que causan arrugas, según médicos

Algunos fármacos, incluso para tratamientos esenciales de salud, podrían ser los causantes de arrugas. Estos actúan provocando resequedad y adelgazamiento, lo que podría acelerar el envejecimiento de la piel.

También es cierto que las arrugas forman parte del envejecimiento natural, pero afortunadamente existen muchos tratamientos para evitarlas o al menos disimularlas.

Recuerda, además, que la alimentación dormir bien, la actividad física y protegerte de los rayos del sol son hábitos que debes considerar todos los días.

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4 medicamentos que puede provocar arrugas

1. Corticosteroides

Al ser utilizados durante períodos prolongados, los corticoides como la prednisona pueden adelgazar la piel y hacer más visibles los vasos sanguíneos, además de favorecer la aparición de marcas y una apariencia más arrugada.

Asimismo, el portal GoodRx aclara que el riesgo es mayor cuando se aplican en preparados tópicos durante demasiado tiempo en el rostro. Deben utilizarse exactamente como los haya indicado el médico.

2. Semaglutida y otros medicamentos para perder peso

La semaglutida, utilizada en medicamentos como Ozempic, puede estar relacionada con cambios en la apariencia del rostro cuando produce una pérdida de peso rápida.

En estos casos, el problema no es que el medicamento arrugue directamente la piel. La reducción acelerada de la grasa subcutánea del rostro puede dejar las mejillas más hundidas, generar flacidez y hacer más visibles las líneas y arrugas.

3. Algunos antibióticos

Algunos antibióticos, entre ellos la doxiciclina y algunas fluoroquinolonas, pueden provocar fotosensibilidad. Esto significa que la piel puede reaccionar con mayor intensidad ante la radiación ultravioleta.

La exposición solar excesiva es uno de los principales factores ambientales relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel. Por ello, cuando un medicamento aumenta la sensibilidad a los rayos UV, resulta especialmente importante reforzar la protección solar.

4. Algunos diuréticos y medicamentos cardiovasculares

La doctora Robin Evans, dermatóloga en Stamford, Connecticut, asegura que “los diuréticos definitivamente pueden resecar la piel”. La especialista explica que “estos medicamentos se utilizan para tratar la presión arterial alta, afecciones cardíacas y problemas hepáticos y de otro tipo que provocan la acumulación de líquido en el cuerpo”.

Esto se debe a que estos medicamentos eliminan la sal y el agua del cuerpo. Esto hace que disminuya también el líquido que circula por los vasos sanguíneos y llega a un punto que deshidrata el cuerpo, por lo tanto, causa resequedad en la piel.

¿Cómo proteger la piel si tomas estos medicamentos?

Dejar de tomar el medicamento que podría estar causando arrugas no es una opción. Estos tratamientos son indispensables para la salud en algunos casos. En este sentido, los especialistas recomiendan cuidar la piel hidratando tanto interna como externamente.

“Bebe mucha agua, evita la cafeína y reduce al mínimo el consumo de alcohol, ya que ambos deshidratan”, recomienda la doctora Robin Evans.

La protección frente a los rayos UV también es fundamental. Usar protector solar de amplio espectro, utilizar ropa que cubra la piel y evitar la exposición intensa al sol puede reducir el daño acumulado, especialmente cuando se toma un medicamento fotosensibilizante.

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