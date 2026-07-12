¿El ibuprofeno puede prevenir la diabetes? Esto dice la ciencia

Una investigación reciente ha causado sorpresa en la comunidad científica: el ibuprofeno, además de ser analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, podría tener un efecto adicional relacionado con el metabolismo del azúcar.

Sin embargo, ahora la gran pregunta es si realmente puede ayudar a prevenir la diabetes. Por ahora, la respuesta de los expertos en salud es prudente.

Aunque los resultados del estudio abren una nueva línea de investigación, los propios científicos aclaran que todavía no existe evidencia suficiente para recomendar el ibuprofeno como estrategia para prevenir la diabetes.

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Qué dice el estudio que asocia el ibuprofeno con prevención de diabetes

El estudio fue liderada por el profesor Paul Breslin, de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, y publicada en el British Journal of Pharmacology. Los investigadores analizaron cómo el ibuprofeno y el naproxeno interactúan con los receptores del sabor dulce presentes no solo en la lengua, sino también en distintas células del organismo.

Según el estudio, ambos medicamentos son capaces de inhibir la activación de estos receptores, que desempeñan un papel en la detección del azúcar y participan en algunos procesos relacionados con el metabolismo de la glucosa.

Durante los experimentos, los participantes que realizaron enjuagues bucales con ibuprofeno mostraron una menor capacidad para percibir los sabores dulces. Este hallazgo llevó a los investigadores a plantear la posibilidad de que estos medicamentos también puedan modificar la forma en que el organismo procesa el azúcar.

De momento, no significa que el ibuprofeno previene la diabetes

Esa es una de las conclusiones más importantes que deja la investigación.

Aunque el estudio señala que el uso prolongado de ibuprofeno se ha asociado en algunos análisis con una mejor preservación de la función metabólica y un menor riesgo de ciertas enfermedades, entre ellas la diabetes, esto no demuestra una relación directa de causa y efecto.

Los propios autores subrayan que los resultados corresponden a una etapa inicial de la investigación y que aún no puede afirmarse que el ibuprofeno reduzca el riesgo de desarrollar diabetes en la población general.

Para confirmar esa hipótesis serían necesarios estudios clínicos de gran tamaño que evalúen durante años a personas que consumen el medicamento bajo condiciones controladas.

En definitiva, ningún experto recomienda utilizar este medicamento como medida preventiva contra la diabetes fuera de las indicaciones aprobadas.

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