Costco ahora entrega pasteles personalizados y bandejas para fiestas a domicilio

Costco amplió sus opciones de compra a domicilio en Estados Unidos con un servicio que apunta directamente a cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones: sus populares pasteles personalizados y bandejas para fiestas ahora pueden encargarse por internet y recibirse en casa.

Instacart anunció que, por primera vez, los clientes pueden realizar estos pedidos desde las sucursales de Costco participantes en todo el país mediante Instacart o SameDay.Costco.com.

La nueva modalidad evita tener que acudir previamente al almacén para realizar el pedido y regresar después para retirarlo.

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Qué productos de Costco se pueden pedir a domicilio

La nueva oferta incluye productos preparados tanto en la panadería como en el área de comidas de Costco. Entre ellos aparecen:

Pasteles redondos personalizados de 10 pulgadas.

Pasteles personalizados de media lámina (half sheet cakes).

Bandejas de sándwiches.

Bandejas de camarones.

Bandejas de frutas.

Opciones con carnes y quesos para reuniones.

La disponibilidad y los precios pueden variar según la ubicación. El sistema permite elegir el pastel y personalizarlo completamente desde internet antes de realizar el pedido.

Cómo personalizar un pastel de Costco por internet

Los clientes pueden seleccionar entre pasteles redondos de 10 pulgadas y pasteles de media lámina, además de elegir entre sabores de vainilla y chocolate. También hay diseños para cumpleaños, baby showers, graduaciones, festividades y otras celebraciones.

El comprador puede agregar un mensaje personalizado de hasta 30 caracteres y seleccionar el color de la escritura. Toda esa información llega directamente a la panadería del almacén que preparará el pedido.

Los consumidores deben tener en cuenta una condición importante: los pasteles personalizados requieren al menos 72 horas de anticipación. Al añadir uno al carrito, Costco solo mostrará ventanas de entrega posteriores al período necesario para que la panadería lo prepare.

Además, si el pastel se incluye junto con otros productos de supermercado en la misma compra, todo el pedido quedará sujeto a ese plazo de 72 horas.

Una vez preparado, el comprador de Instacart recoge el pastel en el mostrador de la panadería y lo entrega junto con el resto de la compra.

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Cuánto cuestan los pasteles personalizados y bandejas para fiestas

Los precios pueden cambiar según la zona y los cargos asociados con la entrega.

Como referencia, Costco Same-Day mostraba actualmente pasteles personalizados redondos de 10 pulgadas desde alrededor de $20.42, mientras que los pasteles de media lámina aparecían por aproximadamente $31.77.

El pastel redondo de vainilla sirve aproximadamente 16 porciones, mientras que el de media lámina puede servir alrededor de 48 personas, de acuerdo con las fichas actuales del servicio.

Los precios de Costco Same-Day pueden diferir de los disponibles directamente dentro del almacén.

La novedad no se limita a los pasteles. Costco incorporó al servicio de entrega varias de sus bandejas preparadas para reuniones. Entre las opciones que aparecen actualmente se encuentran bandejas de frutas, carne y queso; camarones con salsa de cóctel; sándwiches de pollo y roast beef; y croissants con ensalada de pollo.

Esto permite organizar buena parte de la comida de una celebración mediante un único pedido.

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Una alianza que mejora el servicio al cliente

Costco e Instacart trabajan juntos desde 2017, cuando comenzaron a ofrecer entregas el mismo día mediante la plataforma.

Desde entonces incorporaron nuevas funciones, entre ellas el comercio electrónico Same-Day de Costco, pagos con EBT SNAP y un crédito mensual de $10 para determinados miembros Executive que cumplen con los requisitos.

El nuevo servicio utiliza FoodStorm, una tecnología de gestión de pedidos de Instacart que conecta directamente las órdenes realizadas por internet con los equipos de panadería y deli de los almacenes Costco.

Con esta incorporación, una de las secciones más populares de Costco pasa a estar disponible para pedidos personalizados y entrega a domicilio, una alternativa especialmente útil para quienes preparan cumpleaños, fiestas y reuniones numerosas.

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