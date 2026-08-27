Retiran 24,900 libras de pollo Buffalo congelado por falta de inspección sanitaria

Por incumplir con normas sanitarias de inspección durante el proceso de producción, se retiran del mercado 24.900 libras de productos de pollo Buffalo congelados que no están listos para el consumo, fabricados por el Shanghai Ravioli Corporation.

Un reporte de retiro emitido por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) informa que dos tipos de productos de pollo Buffalo congelados no listos para el consumo (NRTE, por sus siglas en inglés), producidos sin la debida inspección, fueron distribuidos a establecimientos de servicios de alimentación en Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

Cómo identificar los productos retirados

El FSIS publicó en su sitio web las características de los dos tipos de productos de pollo Buffalo congelados NRTE que se produjeron en varias fechas entre el 8 de julio de 2025 y el 29 de junio de 2026.

Se insta a los consumidores y locales a verificar la información de las etiquetas y constatar si corresponde con los lotes retirados, que se describen a continuación:

Cajas de cartón con 100 unidades de Buffalo Chicken Rangoon.

Cajas de cartón de Buffalo Chicken Rangoon y Mozzarella Sticks retiradas del mercado por el FSIS. Crédito: FSIS | Cortesía

Cajas de cartón con 120 unidades de Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick.

Revisa los congeladores de tu establecimiento: estos lotes de pollo Buffalo no aptos deben ser devueltos. Crédito: FSIS | Cortesía

Fecha de caducidad: Del 8 de julio de 2026 al 29 de junio de 2027, indicado en la etiqueta.

Del 8 de julio de 2026 al 29 de junio de 2027, indicado en la etiqueta. Motivo de la retirada: Los artículos presentan marcas de inspección federal falsas con el número de establecimiento EST. 18004, el cual carece de autorización oficial.

Cuáles son los riesgos de consumir un producto sin la inspección sanitaria

Las autoridades sanitarias de EE. UU. advierten que la inspección sanitaria garantiza la inocuidad del alimento; de lo contrario, no hay garantías sobre si contienen alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor.

Por esta razón, organismos como el FSIS realizan inspecciones para dar con este tipo de fallas que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores.

Existe preocupación porque algunos productos podrían encontrarse en refrigeradores o congeladores de establecimientos de servicio de alimentos. Se insta a los locales que hayan adquirido estos artículos a no servirlos. Dichos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos confirmados de enfermedad o lesión por el consumo de estos alimentos, se insta a acudir a un centro de salud ante alguna inquietud sobre una posible afección.

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