Alerta sanitaria: retiro de donas Donutful por riesgo de alérgeno no declarado

Un lote de donas de pastel de vainilla bañadas en chocolate de la marca Donutful , fabricados por Better Bakehouse Snack Company, son retirados del mercado por riesgo de alergia, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro comenzó el 24 de agosto, tras la notificación de una reacción alérgica en un consumidor, y afecta únicamente a la producción de marzo de 2026 debido a la presencia de leche no declarada.

La empresa Better Bakehouse Snack Company informó que está priorizando la seguridad del consumidor, ha implementado medidas correctivas y que la persona afectada se recuperó completamente.

Datos clave del producto afectado

El reporte de retiro de la FDA especifica que los lotes afectados fueron fabricados y distribuidos en marzo de 2026. Se vendieron a minoristas en todo el país y a través de Amazon.com:

Producto : Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts

: Donutful Chocolate Dipped Vanilla Cake Donuts Presentación : 10 mini donas empaquetadas en cartón de 7.05 oz, con cinco bolsas de 1.41 oz.

: 10 empaquetadas en cartón de 7.05 oz, con cinco bolsas de 1.41 oz. UPC : 3 50041 39210 3

: 3 50041 39210 3 Lote de producción: 26078, con fecha de consumo preferente el 15/09/2026.

Comprensión médica de la alergia a la leche

La alergia a la leche es una respuesta del sistema inmunitario dirigida hacia las proteínas lácteas. Las agencias de salud estadounidenses, como la FDA, los CDC, los NIDDK/NIH y MedlinePlus, explican que el cuadro clínico puede manifestarse de formas muy diversas y requiere atención especializada.

Por lo general, en las primeras etapas, los síntomas suelen aparecer entre unos pocos minutos y dos horas después de ingerir productos lácteos. Las manifestaciones más frecuentes incluyen afecciones cutáneas como urticaria y picazón, molestias digestivas como náuseas, vómitos o cólicos, y signos respiratorios similares a un resfriado repentino o sibilancias, acompañados a veces de molestias oculares.

En caso de mayor riesgo, se puede presentar la anafilaxia, una emergencia médica crítica caracterizada por una severa dificultad respiratoria, inflamación profunda de la garganta o la lengua, y una caída drástica en la presión arterial.

Una persona alérgica que consuma un alimento con un alérgeno no declarado puede presentar una combinación peligrosa de síntomas que afecten simultáneamente la piel, las vías respiratorias y la circulación, por lo que debe acudir a un servicio de urgencias.

Protocolo de acción para consumidores

Verificar la información de lote y fechas en las alacenas.

de lote y fechas en las alacenas. Retirar el alimento de la despensa y desecharlo de forma segura.

de la despensa y desecharlo de forma segura. Solicitar un reembolso comunicándote con la empresa o presentando el recibo en el punto de venta o minorista donde adquiriste el producto.

Ante cualquier duda, comentario o sugerencia, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al número 800-243-0335.

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