FDA eleva a Clase I el retiro de 19 millones de huevos por brote de salmonela en EE.UU.

El retiro de más de 19,000,000 de huevos tipo A iniciado a mediados de julio por riesgo de salmonella fue elevado a Clase I por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Esta clasificación es la de más alto grado e implica serios riesgos para la salud. La alerta ocurre en medio de un brote de salmonela que abarca al menos 17 estados, con un reporte de 98 enfermos según los CDC.

Cómo identificar el producto sujeto a retiro

Lo primero que hay que tener en cuenta es que ya casi se cumple un mes desde el anuncio de la empresa responsable, Midwest Poultry Services, LP, que retiró del mercado 1,589,577 docenas de huevos blancos y huevos marrones de gallinas criadas en libertad.

Los huevos se distribuyeron a tiendas Kroger. A continuación, el detalle que debes verificar si compraste el producto:

Productos afectados

Kroger medianos (12 huevos): Peso neto 21 oz (596 g) | UPC 0 11110-60902 .

Peso neto 21 oz (596 g) | . Kroger medianos (30 huevos): Peso neto 52.5 oz (1.48 kg) | UPC 0 11110-60980.

Importante: revisa el costado de la caja para confirmar si tienes uno de los empaques involucrados:

Códigos de planta: P-1950 o 0840962.

P-1950 o 0840962. Fecha juliana: Entre 157 y 184.

Entre 157 y 184. Consumo preferente / caducidad: Entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

¿Dónde fueron distribuidos?

El lote afectado se distribuyó en Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México, Oklahoma y Texas. La medida fue iniciada por la empresa Midwest Poultry Services en coordinación con The Kroger Co.

Si compraste este producto en las fechas mencionadas, no lo consumas.

¿Qué es la salmonella y cuáles son los síntomas?

La salmonella es un microorganismo que puede causar infecciones intestinales con síntomas como: diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales.

En personas sanas, los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que en medio del brote la recomendación de las autoridades sanitarias es estar atentos a cualquier señal, sobre todo porque los síntomas pueden aparecer hasta 72 horas después de ingerir o manipular alimentos contaminados.

Se debe prestar especial atención a niños menores de 5 años, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado, ya que son más susceptibles a sufrir complicaciones o infecciones graves.

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