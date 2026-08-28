Jueza federal vuelve a bloquear restricciones de Trump al voto por correo antes de elecciones

Una jueza federal de Estados Unidos volvió a bloquear temporalmente este jueves una parte de las nuevas restricciones impulsadas por el presidente Donald Trump para el voto por correo, al considerar que su aplicación antes de las elecciones legislativas de noviembre podría afectar el derecho al sufragio de miles de electores.

La jueza Indira Talwani, del tribunal federal, emitió una nueva orden que suspende durante 14 días la aplicación de determinados requisitos establecidos por el Servicio Postal de Estados Unidos relacionados con el formato de los sobres y la información de los votantes.

Talwani sostuvo que resulta “prácticamente imposible” implementar las disposiciones antes de los comicios de mitad de mandato, previstos para noviembre. La medida también ordena al Departamento de Justicia informar a los funcionarios del USPS, dentro de las próximas 24 horas, sobre la obligación de cumplir con la suspensión temporal.

El nuevo fallo se produce apenas días después de que la Corte Suprema rechazara una medida cautelar anterior emitida por Talwani. En aquella ocasión, el máximo tribunal determinó que la demanda se había presentado de manera prematura, debido a que el Servicio Postal todavía no había publicado las normas definitivas que regirían el próximo proceso electoral.

Una vez publicadas las reglas finales, la jueza volvió a intervenir y suspendió parte de su aplicación mientras avanza el litigio.

Demanda de 23 estados

La disputa judicial comenzó con una demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia, además del gobernador de Pensilvania, contra la normativa definitiva del USPS. Organizaciones civiles también cuestionaron en tribunales la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo.

La próxima audiencia sobre el caso está programada para el 3 de septiembre.

La orden ejecutiva presidencial establece nuevas condiciones para el envío de papeletas por correo y encarga a agencias federales la elaboración de registros de ciudadanos considerados elegibles para votar.

En marzo, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional preparar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados. También instruyó al Servicio Postal a elaborar una relación de los votantes elegibles para recibir papeletas por correo.

La administración ha defendido estas medidas como parte de sus esfuerzos para combatir el fraude electoral. No obstante, expertos y analistas han señalado que los casos documentados de fraude electoral en Estados Unidos son poco frecuentes.

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