Tribunal asesta revés a la estrategia electoral republicana y revoca beneficios tarifarios para anuncios de campaña

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los partidos políticos, a los que el Tribunal Supremo autorizó recientemente a gastar cantidades ilimitadas en consultas con las campañas, no tienen derecho a la tarifa publicitaria para candidatos, significativamente más baja, cuando lo hacen.

Si ese fallo se mantiene, erosionaría significativamente la ventaja que los republicanos creen haber obtenido gracias al dictamen de la Corte Suprema, lo que afectaría la forma en que se gastan decenas de millones de dólares en los comicios de noviembre.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, falló 2-1 a favor de cuatro aspirantes demócratas en un caso contra la Comisión Federal de Comunicaciones y las ramas de campaña republicanas.

“El requisito del cargo unitario más bajo y las leyes de financiación de campañas electorales dejan claro que ni los partidos políticos ni los comités conjuntos de recaudación de fondos con miembros que no sean candidatos pueden tener derecho al cargo unitario más bajo”, dice la opinión mayoritaria, escrita por el juez Robert King, nombrado por el expresidente Bill Clinton, y el juez James Wynn, nombrado por el expresidente Barack Obama. El juez Harvie Wilkinson, nombrado por el expresidente Ronald Reagan, emitió un voto disidente.

Es prácticamente seguro que los republicanos apelarán la decisión. El Partido Republicano esperaba aprovechar su ventaja monetaria y la tasa de interés más baja para inundar los medios de comunicación con mensajes en contra del Partido Demócrata, mientras las dos bancadas luchan por el control del Congreso.

Las tarifas especiales de televisión para los candidatos empiezan 60 días antes de las elecciones, es decir, en 10 días, lo que se traduce en que los partidos deben presentar una apelación rápidamente para poder acceder a ellas este otoño, informó Político.

El senador demócrata por Georgia, Jon Ossoff, la representante demócrata por Michigan, Kristen McDonald Rivet, y los candidatos al Senado, Roy Cooper y Sherrod Brown, presentaron la demanda, alegando que los mismos aspirantes, y no los partidos ni los comités conjuntos de recaudación de fondos, deberían tener derecho a las tarifas publicitarias más económicas disponibles para los candidatos.

Apuntaron particularmente a un memorando de la FCC de marzo que decía que los partidos podrían acceder a las mencionadas tarifas más bajas cuando el gasto se coordinara con un candidato.

Los dos partidos, incluyendo los candidatos que demandaron por las normas, empezaron rápidamente a usar anuncios conjuntos después de la decisión del Supremo a inicios de este 2026, pero los demócratas temían que los cambios dieran ventaja a los republicanos.

En este sentido, el Comité Nacional Republicano cuenta con más de $100 millones de dólares en efectivo, mientras que el Comité Nacional Demócrata se encuentra endeudado. Además, los republicanos también tienen ventaja en la Cámara de Representantes y el Senado, aunque es muy escasa.

Si las bancadas pueden emitir anuncios juntos con las campañas y pagar las tarifas más bajas posibles, eso podría permitir que la ventaja económica de los republicanos a nivel de partido ayude a compensar las diferencias individuales entre los candidatos, mientras que las campañas demócratas siguen recaudando fondos con éxito.

Las emisoras están obligadas a brindar a los candidatos la tarifa más baja que cualquier anunciante pague por ese tiempo de emisión.

Durante las elecciones que son reñidas, cuando la demanda de anuncios televisivos se dispara, grupos externos como los comités de partido o los super PAC pagan mucho más las campañas.

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