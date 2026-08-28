Presidente de Comité Olímpico Polaco detenido por fraude millonario en criptomonedas

El ministro polaco de Justicia, Waldemar Zurek, confirmó este jueves la detención del presidente del Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radoslaw Piesiewicz, como parte de la investigación abierta por el caso ZondaCrypto, una plataforma de criptomonedas acusada de cometer un fraude millonario.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro escribió que Piesiewicz fue detenido “en el marco de la investigación del caso ZondaCrypto” y añadió que “la fiscalía proporcionará más información una vez concluidas las diligencias en su contra”.

La detención se llevó a cabo en Varsovia por la Oficina Central contra la Ciberdelincuencia, según la cadena TVN24.

Rados?aw Piesiewicz w pi?tek wieczorem zosta? doprowadzony do s?du w Katowicach. Powiedzia? dziennikarzom, ?e nie czuje si? winny i ?e nie spodziewa? si? wniosku prokuratury o areszt.



?https://t.co/1T3rQlVW4z pic.twitter.com/THNy97Evtz — tvn24 (@tvn24) August 28, 2026

El diario polaco Rzeczpospolita publicó hoy que Piesiewicz habría recibido un lujoso reloj Patek Philippe valorado en más de $50,000 dólares de manos del director de ZondaCrypto, Przemyslaw Kral, durante una visita a Mónaco en noviembre de 2025.

Escándalo de ZondaCrypto

El escándalo de ZondaCrypto comenzó en octubre de 2025, cuando esa empresa polaca dedicada al tráfico de criptomonedas se convirtió en patrocinadora principal del PKOl.

En abril de este año, la Fiscalía de Katowice abrió una investigación por estafa (estimada en casi 100 millones de euros) y blanqueo de capitales.

El caso se agravó recientemente tras declararse la quiebra de la plataforma y conocerse que Kral, convertido en testigo de cargo, comenzó a colaborar activamente con los fiscales polacos tras reunirse con ellos en varios países el Golfo Pérsico.

Se da la circunstancia de que ZondaCrypto patrocinó eventos de la campaña electoral del presidente polaco, Karol Nawrocki, en 2025.

Por otra parte, Nawrocki ha vetado en dos ocasiones las leyes de criptoactivos impulsadas por el Gobierno de su rival político, el primer ministro Donald Tusk, que pretendía implantar estrictas regulaciones en el mercado de criptomonedas de Polonia.

En referencia a la investigación en curso, Tusk publicó ayer en la plataforma X un mensaje en el que aseguró: “Ahora sabemos por qué el PiS (partido al que es afín Nawrocki) bloqueó obstinadamente el proyecto de ley sobre criptomonedas”.

Seguir leyendo:

Gianni Infantino enfrenta investigación del COI por injerencia de Donald Trump

COI levanta suspensión a Rusia y podrá competir en Juegos Olímpicos 2028

Venden más de 4 millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la primera tanda