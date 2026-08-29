¿Cuáles son los errores que pueden poner a un beneficiario de DACA en riesgo de deportación?

Errores en formularios migratorios, una antigua infracción de tránsito e incluso situaciones ocurridas hace más de una década pueden terminar poniendo a jóvenes beneficiarios del programa DACA en procesos de deportación en Estados Unidos, pese a que hayan cumplido durante años con los requisitos del programa.

La agencia EFE documentó los casos de varios inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que ahora enfrentan incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos por circunstancias que van desde un supuesto error al firmar un formulario migratorio hasta una infracción de tránsito cometida hace más de 15 años.

Uno de ellos es Roberto Navarro Valenzuela, un mexicano de 24 años que estudia mecánica espacial en la Universidad de Arizona, en Tucson. Llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía apenas 18 meses.

En mayo recibió la noticia de que las autoridades migratorias rechazaron su solicitud para regularizar su situación mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Explicó a EFE que el motivo señalado fue que habría firmado incorrectamente el formulario utilizado para solicitar el cambio de estatus migratorio.

Navarro Valenzuela también tiene pendiente una solicitud inicial de DACA presentada en 2021. Ese trámite quedó paralizado después de que una corte federal frenara el procesamiento de nuevas solicitudes del programa.

“Yo traté de seguir la ley, yo me casé por amor con mi esposa, llenamos los formularios con la esperanza de terminar con esta pesadilla y seguir con nuestras vidas”, relató.

Ahora tiene una audiencia migratoria prevista para septiembre, en la que buscará evitar su deportación. Aunque puede volver a presentar su solicitud, el nuevo trámite no suspende automáticamente el proceso de deportación.

El joven asegura que perder su permanencia en Estados Unidos significaría dejar atrás sus estudios y los proyectos que ha construido desde su infancia. “Me da miedo, ahorita no tengo ninguna protección”, dijo entre lágrimas a EFE.

Una infracción de tránsito de hace 15 años

El caso de Myndy Valencia Sánchez muestra otro escenario. La mexicana, de 29 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y actualmente está protegida por DACA, aunque su beneficio vence en enero próximo.

Recientemente recibió una notificación en la que se le informó que enfrenta un proceso de deportación debido a una infracción de tránsito que cometió hace más de 15 años, cuando conducía sin licencia.

Valencia Sánchez sostiene que desde entonces no ha vuelto a infringir la ley. Explicó a EFE que, después de obtener DACA, consiguió una licencia de conducir y ha mantenido limpio su historial.

“Desde entonces no tengo ninguna infracción, con el DACA obtuve mi licencia, mi récord de manejo está limpio, no he cometido ningún crimen y sin embargo ahora me quieren deportar”, afirmó.

La inmigrante aseguró que regresar a México sería especialmente difícil porque llegó a Estados Unidos siendo una niña y considera que ese país es prácticamente desconocido para ella.

“Hemos cumplido con la ley. Cuando nos dieron la oportunidad de DACA, cumplimos con todos los requisitos, con los chequeos de antecedentes penales, de escuela, de trabajo, pagamos impuestos, llenamos formularios, pero aun así no es suficiente”, señaló.

¿Qué es lo que puede desencadenar un proceso?

El abogado de inmigración Maurice Goldman consideró que ambos casos reflejan el nivel de severidad con el que está actuando la administración de Donald Trump frente a determinados beneficiarios de DACA.

“Es ridículo las razones que están utilizando para poner a una persona en proceso de deportación, es increíble lo que estamos viendo en las cortes”, dijo Goldman a EFE.

DACA, creado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, ofrece protección temporal frente a la deportación y autorización de empleo a determinados inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y cumplen con los requisitos establecidos.

Sin embargo, el programa ha estado sometido durante años a disputas judiciales. Una orden de una corte federal impidió el procesamiento de nuevas solicitudes, dejando casos como el de Navarro Valenzuela pendientes.

Determinar cuántos beneficiarios de DACA están enfrentando situaciones similares no resulta sencillo.

Según información solicitada por congresistas demócratas al Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 12 de mayo pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había deportado desde el comienzo del segundo mandato de Trump a 85 beneficiarios de DACA que no tenían condenas ni cargos criminales.

Otros 658 beneficiarios y solicitantes del programa habían sido puestos bajo custodia, de acuerdo con esos datos.

EFE señaló que existen discrepancias entre estas cifras y otros datos proporcionados por la propia agencia federal, lo que dificulta establecer la dimensión exacta del fenómeno. Organizaciones como el American Immigration Council también han documentado un incremento de arrestos y deportaciones de personas beneficiarias de DACA, incluidas algunas que mantenían vigente su protección.

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