“Dolce Vita”, la canción de Danna y Belinda que se viralizó por su video

Dos nombres que durante años fueron asociados a una supuesta rivalidad ahora comparten canción. Danna y Belinda estrenaron “Dolce Vita”, un tema de tres minutos y 37 segundos que llegó a las plataformas el 27 de agosto y que rápidamente comenzó a ganar muchísima atención.

La producción forma parte de “Wet Dreams”, el segundo capítulo del EP “Visions” de Danna, y representa uno de los encuentros más llamativos del pop mexicano reciente.

Más allá de la expectativa que generó, la colaboración también tiene un componente simbólico para dos artistas cuyas carreras comenzaron frente a las cámaras cuando todavía eran niñas.

De los foros de televisión al estudio

Danna y Belinda crecieron entre telenovelas, escenarios y estudios de grabación. Con los años, ambas trasladaron buena parte de su energía artística hacia la música y construyeron carreras propias, aunque la industria del entretenimiento insistió durante mucho tiempo en compararlas.

“Dolce Vita” propone precisamente dejar esa historia en segundo plano. Las cantantes protagonizaron juntas la portada de la revista “Quién”, donde hablaron sobre la manera en que finalmente concretaron el proyecto.

El contacto comenzó de una forma bastante sencilla. Según explicaron a la publicación, intercambiaron mensajes por WhatsApp, acompañados de emojis y pláticas que terminaron llevando la idea hasta el estudio. La composición estuvo a cargo de Danna, quien también asumió un papel importante en la producción audiovisual.

La experiencia, además, permitió que ambas reconocieran similitudes en su forma de trabajar. Danna, anteriormente conocida como Danna Paola, destacó que las dos son perfeccionistas y competitivas. Belinda, por su parte, resaltó la capacidad de resolución y el liderazgo de su compañera frente al proceso creativo.

La postal de verano convertida en pop

En lo musical, “Dolce Vita” combina pop electrónico con una atmósfera asociada al verano italiano. La sensualidad, el deseo y la seguridad personal atraviesan una propuesta que también busca proyectar una imagen poderosa de ambas mexicanas.

El videoclip fue producido y dirigido por Danna, quien construyó una estética marcada por hoteles, viajes, escenarios junto al mar y encuentros que marcan ese imaginario mediterráneo.

La intención también fue mostrar a las dos artistas desde una posición de absoluta confianza frente a la cámara y destacar su belleza natural.

Para Danna y Belinda, el lanzamiento reúne dos trayectorias que comenzaron en la televisión infantil y terminaron consolidándose en la música.

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