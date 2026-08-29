“La Casa de los Famosos México 4”: Brianda Deyanara logra autosalvarse

Este viernes se llevó a cabo un nuevo robo de salvación en “La Casa de los Famosos México 4” y Brianda Deyanara logró el objetivo tras superar a Gema Garoa y Masad Altamimi, quien tenía esa salvación por ser el líder de la semana.

La dinámica que llevaron a cabo fue la del juego del dado y Brianda ganó cómodamente tras sumar un total de 21 puntos, seguida de 16 de Gema Garoa y 15 de Masad Altamimi. Evidentemente, Deyanara optó por la autosalvación por segunda semana consecutiva, debido a que formaba parte de la placa de nominados.

¿Cómo va quedando la votación tras la salvación de Brianda?

Falta muy poco para conocer al sexto eliminado de la competencia y, por lo tanto, repasaremos cómo marchaba la última encuesta realizada por el portal Vaya Vaya, para tener una idea de quién pudiera ser esa persona entre los cinco que quedan en la placa: Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Karina Torres, Luis Chaparro y Mariana Ochoa.

El resultado arrojó a Karina Torres como la más votada para mantenerse en el reality, con un 25% de votos a favor. A la influencer le sigue Mariana Ochoa con 20% y Brianda Deyanara con un 17%. Los dos que quedan con menor cifra de porcentaje para seguir en “La Casa de los Famosos México 4” son Ernesto Laguardia con 14% y Luis Chaparro se mantiene como el menos votado con un 10%.

Mariana Ochoa no quiere irse nuevamente de la casa

Mariana Ochoa es una de las más señaladas por algunos habitantes dentro de la casa porque ingresó nuevamente desde el exilio después de ser la primera eliminada de la temporada. Sin embargo, todo parece indicar que al público le está gustando su nueva manera de jugar. En una conversación reciente, Mariana les confesó a Ernesto y Yahir cómo es salir.

“Te encierran por 24 horas, sin teléfono ni televisor, sin nada. Va tu custodio a preguntarte qué necesitas”, les reveló sobre lo que pasan en el hotel el día de eliminación, previo a la siguiente gala, en la cual debe estar presente.

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