“La Casa de los Famosos México 4”: Conoce a los nominados a la placa en la quinta semana

Aunque era una incertidumbre si se llevaría a cabo la nominación este miércoles tras la reciente eliminación de Yanet García desde el “exilio”, aparentemente la dinámica no cambió y ya se dieron a conocer los participantes que quedan en riesgo de eliminación en esta quinta semana.

En esta oportunidad, la producción envió a seis habitantes a la placa de eliminación, contando a Gema Garoa, quien ya había sido nominada de forma directa por Masad Altamimi cuando este ganó el reto de liderazgo.

La lista la componen tres nombres que se repiten en comparación con la semana anterior: Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa y Luis Chaparro. Aunado a Brianda Deyanara, la mencionada Gema Garoa y Karina Torres, esta última viendo su continuidad en el reality en riesgo por primera vez.

Nueva dinámica de nominación

En esta oportunidad, la dinámica consistió en una piscina de pelotas en la que los habitantes debían lanzarse uno por uno con 30 segundos en el reloj, con la misión de encontrar la mayor cantidad de pelotas con puntaje posible (con un máximo de tres). Algunas pelotas tenían puntajes positivos y otras negativos, pero indiferentemente ambas valían.

Cabe destacar que tanto Brianda como Aldo y Mariana no pudieron nominar porque no encontraron pelotas con puntaje mediante el tiempo reglamentario. Además, lo que hizo esta nominación más interesante fue que, frente al resto de los habitantes y delante de todos, mencionaban las razones de cada uno de los votos.

¿Ahora sí comenzó el juego?

Desde hace un par de semanas se les cuestionaba a los participantes su manera de jugar, debido a que el público consideraba que todos querían quedar bien con todos.

No obstante, desde la creación del “exilio” entre los habitantes en la casa y la llamada de atención por parte de Galilea Montijo, parece que poco a poco los habitantes van implementando estrategias que hacen el juego más interesante y aumentan la división.

Cada vez más están definidos los grupos y gran parte de ello se evidenció justamente en las recientes nominaciones. De hecho, Aldo y Ese Pérez coordinaron previamente por quién debían votar, pero Ese votó por Karina por el cambio de dinámica y Aldo perdió de igual forma sus votos por falta de tiempo.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

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