Ryan Gosling producirá una nueva película de “Los Picapiedra”

Ryan Gosling trabaja junto a Warner Bros. en una nueva película de “Los Picapiedra” en live-action, un proyecto que apenas comienza a tomar forma y que tendrá como protagonista a un personaje que muchos recuerdan por su versión infantil.

La producción estará a cargo de Open Invite, el sello que Gosling comparte con Jessie Henderson. Ambos estarán detrás de una historia centrada en Bam-Bam, el hijo adoptivo de Pablo y Betty Mármol, pero no en la etapa en la que suele aparecer en pantalla, sino durante su adolescencia.

Bam-Bam tendrá una nueva etapa

Aunque para buena parte del público Bam-Bam está asociado con el pequeño personaje de la serie clásica, no sería la primera vez que la franquicia lo muestra convertido en adolescente.

Ese escenario ya apareció en “El show de Pebbles y Bam-Bam”, una serie animada emitida a comienzos de los años setenta. Allí, los personajes atravesaban situaciones propias de esa edad, como conseguir su primer empleo, formar una banda y explorar su relación sentimental.

La nueva producción tomaría esa etapa como punto de partida para una historia en acción real. Sin embargo, todavía queda mucho camino antes de que pueda llegar a las cámaras. El proyecto se encuentra en una fase inicial y actualmente busca a un guionista que se encargue de desarrollar la película.

Por ahora tampoco se conocen detalles sobre el resto del equipo creativo ni sobre el reparto. Gosling trabajará en la producción junto a Henderson, su socia en Open Invite.

El actor también mueve piezas detrás de cámaras

Esta apuesta llega mientras Gosling continúa ampliando su presencia como productor. La dupla de Open Invite también trabaja en “Love of Your Life”, drama romántico dirigido por Rachel Morrison que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Gabriel Basso y Catherine Keene forman parte del elenco.

Frente a las cámaras, el actor mantiene una agenda igualmente cargada. Recientemente protagonizó y produjo “Project Hail Mary”, una de las películas más taquilleras del año. Además, se prepara para encabezar “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy.

Su calendario incluye otra franquicia de peso. Durante la edición más reciente de la San Diego Comic-Con se confirmó que interpretará a Ghost Rider en una nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, también bajo la dirección de Levy, cuyo estreno está previsto para 2028.

Con todo esto en marcha, la película de “Los Picapiedra” representa uno de los proyectos más retadores de Gosling fuera de la actuación.

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