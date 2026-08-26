Dolly Parton y Eminem, la historia que nunca imaginaste

La admiración entre Eminem y Dolly Parton nunca necesitó de un encuentro cara a cara. Cuatro años después de recibir una carta de la estrella del country, el rapero decidió mostrarla públicamente tras conocer la muerte de Parton, ocurrida el martes 25 de agosto a los 80 años.

El mensaje había llegado después de una noche especialmente importante para ambos. En noviembre de 2022, Eminem y Parton fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benatar, Eurythmics y Carly Simon. El rapero, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, había ofrecido una presentación durante la ceremonia.

Parton quiso felicitarlo personalmente y terminó escribiéndole unas palabras que Eminem todavía conserva. La intérprete comenzó así: “Marshall (Eminem), felicidades por tu incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll. Tu presentación fue increíble y todos lo dijeron”.

Conexión que ella tampoco podía explicar

La carta tomó un tono mucho más personal cuando Parton reconoció que no era una especialista en rap, pero que había llegado a considerar a Eminem como el mejor en su género: “Aunque no sé mucho sobre la música rap, he llegado a darme cuenta de que eres el mejor en eso”.

Después llegó la parte que más llamó la atención del rapero. Parton le confesó que sentía una cercanía difícil de explicar pese a que nunca habían tenido trato personal: “Aparte de eso, espero que lo que tengo que decirte no te parezca raro o extraño, pero siempre he sentido una conexión inexplicable contigo, como si de alguna manera te conociera”.

La cantante también lamentó no haber coincidido con él aquella noche y dejó abierta la posibilidad de un encuentro futuro. Su despedida fue especialmente afectuosa: “Mientras tanto, sigue haciendo lo que haces porque lo haces muy bien y, sin importar cuán complejo sea tu mundo, solo ten por seguro que eres muy especial y que tocas a la gente de maneras que ni siquiera imaginas. Con amor y respeto, Dolly Parton”.

Eminem reconoció que aquellas palabras permanecieron con él. En el mensaje con el que acompañó la carta, escribió: “Realmente me impactó”. También admitió que Parton no tenía ninguna obligación de dedicarle tiempo y recordó la enorme dimensión de su figura: “Incluso para un chico que escuchaba principalmente rap, ella era un ícono. Una superestrella en todos los sentidos”.

El homenaje terminó así: “Descansa en paz, Dolly. Y gracias por tus amables palabras”.

Un último agradecimiento

La despedida de Eminem se suma a los numerosos mensajes publicados tras la muerte de Parton. Entre quienes la recordaron estuvieron Jane Fonda, Carol Burnett, Reba McEntire, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Sally Field, Blake Shelton, Kacey Musgraves y Maren Morris.

Según se ha informado, Parton murió tras sostener una breve batalla contra el cáncer.

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