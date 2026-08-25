Chris Martin sorprendió y lloró en la despedida de Gustavo Dudamel de la Filarmónica de Los Ángeles

Gustavo Dudamel cerró una etapa de 17 años frente a la Filarmónica de Los Ángeles con una noche que mezcló música, nostalgia y solidaridad. El director venezolano dirigió este domingo su último concierto con la orquesta en el Hollywood Bowl, ante cerca de 17,000 personas, y tuvo como invitado sorpresa a Chris Martin, vocalista de Coldplay.

La presentación también buscó recaudar fondos para los miles de venezolanos afectados por los dos sismos que golpearon distintas regiones del país el 24 de junio.

Desde el escenario, Dudamel aprovechó la despedida para referirse a la situación de su tierra natal: “La música tiene un poder muy especial que va más allá del entrenamiento. Transforma nuestras vidas profundamente y, cuando estamos en un momento como este, este momento tan difícil y complejo como el que pasa Venezuela, nos vemos coincidir en el arte y la belleza”.

Despedida con sabor latino

Dudamel quiso rodear su última presentación en Los Ángeles de artistas vinculados con la música latinoamericana. Natalia Lafourcade compartió con él un recorrido por varias de sus canciones, entre ellas “Hasta la raíz”, mientras que Carlos Vives se sumó con “Quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido”.

Meme del Real, integrante de Café Tacvba, también formó parte de la velada e interpretó “Eres” junto al director y la orquesta.

La aparición de Chris Martin llegó hacia el cierre y terminó siendo uno de los momentos más celebrados por el público. El cantante británico se unió a Dudamel y a la Filarmónica de Los Ángeles para interpretar dos de los temas más reconocibles de Coldplay, “Fix You” y “Viva la Vida”.

Chris Martin, Gustavo Dudamel & the LA Philharmonic Orchestra perform ViVA LA ViDA during ‘A Concert For Venezuela ???? pic.twitter.com/4YuTqZLQ1M — Coldplay United Kingdom (@ColdplayUK_) August 24, 2026

El comienzo de una nueva etapa

El concierto puso punto final a una serie de tres presentaciones consecutivas dedicadas a celebrar el legado de Dudamel en Los Ángeles. Su salida de la Filarmónica marca también el comienzo de un nuevo capítulo profesional, pues asumirá como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York a partir de la temporada 2026-2027.

Durante casi dos décadas, el músico venezolano convirtió su trabajo con la orquesta angelina en una de las etapas más visibles de su carrera internacional.

Su despedida, además de reunir a miles de espectadores y grandes nombres de la música, estuvo atravesada por un mensaje que conectó directamente con Venezuela y con quienes sufren las consecuencias de los recientes terremotos.

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